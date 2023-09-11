Ожидается, что уже в ближайшее время враг приступит к массовой принудительной мобилизации населения. В частности, в России и на временно оккупированных территориях Украины.
Кстати говоря Сколько человек Россия ежемесячно мобилизует на войну против Украины, оценили в ГУР
Российские власти планируют массовую принудительную мобилизацию
"Показатели (мобилизации – 24 Канал) по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек", – отметили в Генштабе ВСУ.
Кстати, отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Интересно, что в этот раз оккупанты планируют призвать также около 40 тысяч жителей Чеченской Республики. Вероятно, что их используют как "заградительные отряды" позади российских войск.
Конечно же, есть города, которых призыв почти не коснется. Так, среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.
На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Сколько военных агрессор сосредоточил в Украине
- Отметим, что недавно представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины Россия сосредоточила более 420 тысяч военнослужащих.
- Кстати, в разведке уже неоднократно предупреждали о планах врага по мобилизации. В частности, ранее Кирилл Буданов отмечал, что кремлевские власти планируют отправить на войну еще 450 тысяч человек.
- Начальник ГУР подчеркнул, что мобилизация в России не прекращалась. В частности, ежемесячно оккупанты призывают на войну против Украины от 20 до 22 тысяч человек.