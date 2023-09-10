Спецдокладчица ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Элис Джил Эдвардс во время пресс-конференции в Киеве рассказала о результатах посещения лагеря для военнопленных во Львовской области.

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Результаты проверки мест содержания пленных

Элис Джил Эдвардс заявила, что во время общения российскими пленными те не сетовали на условия содержания в Украине.

Украинские власти прилагали усилия, чтобы уважительно относиться к российским военнопленным. Военнопленных размещают в зданиях казармового типа, их снабжают постельным бельем, одеждой, средствами гигиены и питанием,

– сказала она.

Она отметила, что заведение, где содержатся пленные, аккуратное, там хорошее питание, а нуждающимся оказывают медицинскую помощь. Пленные выполняют оплачиваемую работу и могут посещать библиотеку и находиться на открытом пространстве.

Кроме того, им обеспечили возможность поддерживать телефонную связь со своими семьями.

Пленные, которых я опросил, были в целом удовлетворены, а некоторые удивлены отношением к ним. Некоторые переживали из-за того, что не знали, когда смогут вернуться домой и включат ли их в обмен,

– сообщила Эдвардс.

В то же время она заявила, что располагает информацией о "случаях жесткого обращения" с российскими оккупантами со стороны украинских военных во время захвата и перемещения к объектам, где содержатся пленные.

И, мол, в другом учреждении, где содержатся военнопленные, есть "инфраструктурные проблемы". Да, по ее данным, одно из учреждений не отвечает полностью международным стандартам, несмотря на попытки отремонтировать некоторые части.

Докладчица отметила, что имела полный и беспрепятственный доступ ко всем объектам и могла проводить конфиденциальные интервью с кем угодно, кто желал с ней поговорить. Полный отчет по итогам визита с более подробным анализом и рекомендациями ООН обнародует в марте.

Важно! Украинские военнопленные находятся на территории России в ужасающих условиях. Освобожденные защитники рассказывали о случаях пыток. Кроме этого, находящиеся в плену украинцы не имеют связи с родными, а к местам их содержания страна-агрессор не допускает международные организации. Несмотря на это, Украина продолжает гуманно относиться к находящимся в плену российским захватчикам, ведь наше государство придерживается норм Женевской конвенции и уважает права человека.