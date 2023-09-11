Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что в России для проведения мобилизации произвели определенные законодательные изменения в законодательстве страны-агрессора. В частности, был расширен пул тех, кто может быть мобилизован.

К теме В необоронных отраслях России из-за войны масштабного дефицита рабочей силы, – разведка Британии

Будут закрывать "дыры" на фронте

Также 700 тысяч российских мобилизованных, если они будут призваны в короткие сроки и их бросят в бой в течение месяца, могут повлиять на ситуацию на фронте.

Этих мобилизованных будут отправлять на массированные штурмы, чтобы закрывать "дыры" на фронте, а также повлиять на ход украинского наступления на Юге и на Бахмутском и уже на Донецком направлениях.

– подчеркнул военный обозреватель.

Сегодня на Донецком направлении украинские силы вышли на окраины села Опытное и освободили значительную его часть.

К тому же для большого количества мобилизованных потребуется много техники. Однако сколько именно, будет зависеть от того, какого характера бригады, полки и дивизии россияне будут формировать. Скорее всего, это будут преимущественно стрелковые соединения, поэтому они будут нуждаться в небольшой технической оснастке. Но опять же это также будет иметь определенное влияние на фронт.

Обратите внимание! В ГУР считают, что в России вероятнее всего не объявят открытую мобилизацию, как в прошлом году. Сейчас в стране-агрессоре на повестке дня выборы этого года, а дальше – подготовка к президентским, которые запланированы на март 2024 года. Поэтому накануне избирательной кампании Кремль, возможно, не будет проводить мобилизацию. Вероятно, это произойдет позже.

Не считаются с потерями

"В то же время оккупанты концентрируют живую силу на Лимано-Купянском направлении. Их цель – наступать на Купянск и захватить позиции на рубежах реки Оскол. Однако вряд ли они достигнут этой цели", – отметил Попович.

Но их более дальновидная цель – вернуть позиции, которые россияне имели до Харьковского контрнаступления украинских сил в прошлом году. Однако их так называемое продвижение началось не вчера и позавчера.

Денис Попович о возможной массовой мобилизации в России и ее последствиях: смотрите видео

Россияне, по словам военного обозревателя, начали предпринимать попытки наступать еще в июле. Более того, собирались это делать даже весной. Однако сейчас они вынуждены снимать определенные силы с Купянского направления и перебрасывать их на Юг, чтобы сделать невозможным наступательные действия ВСУ.

Оккупанты перебрасывают прежде всего воздушно-десантные части. Теперь они привозят войска из глубины России для того, чтобы попытаться наступать. Но их подготовка вызывает определенные сомнения,

– заметил военный обозреватель.

Тем более неподготовленными будут мобилизованные, которых они наберут. Однако россияне могут заваливать их количеством, ведь не считаются с потерями.

"В том заключается опасность мобилизационных мер. Какими бы неподготовленными ни были российские мобилизованные, но если соотношение сил, условно, будет 1 к 3 или 1 к 5, то будут потери и со стороны ВСУ. А мы такого человеческого ресурса не имеем и такие потери себе не можем позволить", – отметил Денис Попович.

Враг продолжает нести огромные потери

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 268 630 российских бойцов. Кроме того, оккупанты теряют огромное количество своей техники. В частности: