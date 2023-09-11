Британская разведка отметила, что на рабочую силу в промышленности негативно влияет призыв в армию. Дошло до того, что дефицит работников промышленности достиг своего максимума.

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В России не хватает рабочих в необоронных отраслях

В Минобороны Великобритании написали, что в России планируют набрать 420 тысяч военнослужащих по контракту до конца 2023 года.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 3 сентября 2023 года, что Кремль уже набрал 280 тысяч военнослужащих. Однако британские разведчики говорят, что эти цифры невозможно проверить.

Призыв в армию в России продолжает отрицательно влиять на рабочую силу в промышленности. Институт экономической политики имени Егора Гайдара обнаружил, что дефицит работников в промышленности России достиг нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% больше, чем в апреле 2023 года,

– заявили в Минобороны Великобритании.

Каких работников больше не хватает в России

В Минобороны Великобритании отметили, что в отличие от призыва в других отраслях, в ІТ-секторе Россия приняла меры по сохранению рабочей силы. В частности, 4 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва ІТ-специалистов с 27 до 30 лет.

Вероятно, это подчеркивает особенно острый дефицит в секторе после того, как около 100 тысяч ІТ-работников покинули Россию в 2022 году. Это составляет 10% рабочей силы в ІТ-секторе,

– заявили разведчики.

Кроме того, в Минобороны Великобритании считают это свидетельством того, что мобилизация и призыв в армию в России усилили нехватку рабочей силы, которая не связана с обороной

Также накануне президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, российские власти, вероятно, постараются избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Потери и мобилизация в России

Россия каждый день теряет на войне сотни единиц личного состава. В частности, враги только за минувшие сутки потеряли 580 оккупантов. С 24 февраля 2022 года потери россиян составляют 269 210 солдат. Поэтому Кремль продолжает мобилизовывать людей, чтобы бросать их почти не подготовленными на войну и продолжать воевать в Украине.

Военный эксперт и экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец рассказал, что России будет трудно мобилизовать своих граждан. Ведь россияне уже знают об огромных потерях захватчиков на фронте.

По словам эксперта, Россия может готовить солдат в Беларуси, однако все равно их уровень будет невелик, потому что нужно очень много людей, вооружения и всего для обеспечения боевой подготовки.

Такую часть бросать туда – будет не так просто поднять мобилизационные масштабы,

– считает экс-командующий.

Следует заметить, что в Украине, в частности, на наших временно оккупированных территориях и Крымском полуострове находятся более 420 тысяч военнослужащих России.

Представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий уточнил, что это цифра не учитывая росгвардию, специальные подразделения, силовые и другие структуры России, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях.