Британська розвідка зауважила, що на робочу силу в промисловості негативно впливає призов у армію. Дійшло до того, що дефіцит працівників промисловості сягнув свого максимуму.

Дивіться також Не буде так просто, – екскомандувач сказав, чому Росії буде складно мобілізувати людей

У Росії бракує робітників у необоронних галузях

У Міноборони Великої Британії написали, що у Росії планують набрати 420 тисяч військовослужбовців за контрактом до кінця 2023 року.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 3 вересня 2023 року, що Кремль вже набрав 280 тисяч військовослужбовців. Проте британські розвідники кажуть, що ці цифри неможливо перевірити.

Призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в промисловості. Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що дефіцит працівників у промисловості Росії досяг нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% більше, ніж у квітні 2023 року,

– заявили у Міноборони Великої Британії.

Яких працівників найбільше бракує в Росії

У Міноборони Великої Британії зауважили, що на відміну від призову в інших галузях, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Зокрема, 4 вересня російський диктатор Владімір Путін підписав указ про відстрочку від призову ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років.

Ймовірно, це підкреслює особливо гострий дефіцит у секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули Росію у 2022 році. Це становить 10% робочої сили в ІТ-секторі,

– заявили розвідники.

Окрім того, у Міноборони Великої Британії вважають це є свідченням того, що мобілізація та призов до армії в Росії посилили брак робочої сили, яка не пов'язана з обороною.

Також напередодні президентських виборів у Росії, які заплановані на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

Втрати та мобілізація в Росії

Росія щодня втрачає на війні сотні одиниць особового складу. Зокрема, вороги тільки за минулу добу втратили 580 окупантів. З 24 лютого 2022 року втрати росіян становлять 269 210 солдатів. Саме тому Кремль продовжує мобілізовувати людей, щоб кидати їх майже не підготовленими на війну та продовжувати воювати в Україні.

Військовий експерт та екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів, що Росії буде важко мобілізувати своїх громадян. Адже росіяни вже знають про величезні втрати загарбників на фронті.

За словами експерта, Росія може готувати солдатів у Білорусі, проте однаково їхній рівень буде невеликий, тому що потрібно дуже багато людей, озброєння та всього для забезпечення бойової підготовки.

Таку частину кидати туди – буде не так просто підняти мобілізаційні масштаби,

– вважає екскомандувач.

Варто зауважити, що в Україні, зокрема, на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові перебувають понад 420 тисяч військовослужбовців Росії.

Представник Головного управління української розвідки Вадим Скібіцький уточнив, що це цифра, не враховуючи росгвардію, спеціальні підрозділи, силові та інші структури Росії, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях.