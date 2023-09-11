Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець. За його словами, резерв у Росії великий, але є причини, чому мобілізація у 2023 році буде складнішою.
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Складнощі із мобілізацією у Росії
Іван Якубець зазначив, що насамперед росіяни опираються мобілізації, адже знають про величезні втрати загарбників на фронті. Російські громадяни вже зрозуміли, що в Україні триває не "спецоперація", а справжня війна.
З іншого боку, можливо, Росія зможе забезпечити підготовку окупантів, наприклад, на території Білорусі. Однак все одно рівень мобілізованих росіян буде невисокий.
Але все одно їхній рівень буде невеликий, тому що потрібно дуже багато людей, озброєння та всього для забезпечення бойової підготовки. Таку частину кидати туди – буде не так просто підняти мобілізаційні масштаби,
– вважає екскомандувач.
Якубець про мобілізацію у Росії: дивіться відео
Мобілізація у Росії: останні новини
- Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Владімір Путін планує відправити на війну проти України ще 450 тисяч загарбників. Намір країни-терориста свідчить про реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти нашої держави, який Росія намагається приховати.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов висловився щодо ймовірності оголошення відкритої мобілізації у Росії. За його словами, такий розвиток подій у країні-агресорці можливий. Водночас він наголосив, що наразі політичне керівництво Росії боїться ухвалювати таке рішення.
- Британська розвідка проаналізувала, як на російські війська вплинули підвищення заробітної плати. Перед повномасштабним вторгненням заробітна плата лейтенанта російської армії становила 81 200 рублів. Чимало молодших чинів армії окупантів, які зараз воюють в Україні, мають понад 200 тисяч рублів на місяць. Ця сума перевищує мінімальну зарплату середньостатистичного росіянина більш як у 2,7 раза.
- Зауважимо, що в Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну триває прихована мобілізація. У вересні 2022 року на тлі провалів і втрат кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив про так звану "часткову" мобілізацію. Тоді Росія призвала до армії щонайменше 300 тисяч військових.