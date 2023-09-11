Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец. По его словам, резерв у России большой, но есть причины, почему мобилизация в 2023 году будет сложнее.
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Сложности с мобилизацией в России
Иван Якубец отметил, что прежде всего россияне противятся мобилизации, ведь знают об огромных потерях захватчиков на фронте. Российские граждане уже поняли, что в Украине идет не "спецоперация", а настоящая война.
С другой стороны, возможно, Россия сможет обеспечить подготовку оккупантов, например, на территории Беларуси. Однако все равно уровень мобилизованных россиян будет невысоким.
Но все равно их уровень будет небольшой, потому что нужно очень много людей, вооружения и всего для обеспечения боевой подготовки. Такую часть бросать туда – будет не так просто поднять мобилизационные масштабы,
– считает экс-командующий.
Якубец о мобилизации в России: смотрите видео
Мобилизация в России: последние новости
- Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Владимир Путин планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч захватчиков. Намерение страны-террориста свидетельствует о реальном масштабе потерь среди личного состава на войне против нашего государства, который Россия пытается скрыть.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов высказался по поводу вероятности объявления открытой мобилизации в России. По его словам, такое развитие событий в стране-агрессоре возможно. В то же время он подчеркнул, что сейчас политическое руководство России боится принимать такое решение.
- Британская разведка проанализировала, как на российские войска повлияло на повышение заработной платы. Перед полномасштабным вторжением заработная плата лейтенанта российской армии составляла 81 200 рублей. Многие младшие чины армии оккупантов, которые сейчас воюют в Украине, имеют более 200 тысяч рублей в месяц. Эта сумма превышает минимальную зарплату среднестатистического россиянина более чем в 2,7 раза.
- Заметим, что в России с начала полномасштабного вторжения в Украину идет скрытая мобилизация. В сентябре 2022 года на фоне провалов и потерь кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой "частичной" мобилизации. Тогда Россия призвала в армию не менее 300 тысяч военных.