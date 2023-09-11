Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зазначивши, що в Росії задля проведення мобілізації здійснили певні законодавчі зміни в законодавстві країни-агресорки. Зокрема було розширено пул тих, хто може бути мобілізований.

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Будуть закривати "діри" на фронті

Також 700 тисяч російських мобілізованих, якщо вони будуть призвані в короткий термін та їх кинуть у бій протягом місяця, можуть вплинути на ситуацію на фронті.

Цих мобілізованих будуть відправляти на масовані штурми, щоб закривати "діри" на фронті, а також вплинути на хід українського наступу на Півдні та на Бахмутському і вже на Донецькому напрямках,

– наголосив військовий оглядач.

Нині на Донецькому напрямку українські сили вийшли на околиці села Опитне та звільнили значну його частину.

До того ж для великої кількості мобілізованих буде потрібно багато техніки. Проте скільки саме – буде залежати від того, якого характеру бригади, полки та дивізії росіяни будуть формувати. Найімовірніше це будуть переважно стрілецькі з'єднання, тому вони потребуватимуть невеликого технічного оснащення. Але знову ж таки це також матимуть певний вплив на фронт.

Зверніть увагу! У ГУР вважають, що в Росії найімовірніше не оголосять відкриту мобілізацію, як ту, що відбулась торік. Наразі в країні-агресорці на порядку денному цьогорічні вибори, а далі – підготування до президентських, які заплановані на березень 2024 року. Тому напередодні виборчої кампанії Кремль можливо не проводитиме мобілізацію. Ймовірно це станеться пізніше.

Не рахуються з втратами

"Водночас окупанти концентрують живу силу на Лимано-Куп'янському напрямку. Їхня мета – наступати на Куп'янськ та захопити позиції на рубежах річки Оскіл. Проте навряд чи вони досягнуть цієї мети", – зазначив Попович.

Але їхня більш далекосяжна мета – повернути позиції, які росіяни мали до Харківського контрнаступу українських сил минулого року. Проте їхнє так зване просування розпочалося не вчора і не позавчора.

Денис Попович про можливу масову мобілізацію в Росії та її наслідки: дивіться відео

Росіяни, за словами військового оглядача, почали робити спроби наступати ще в липні. Ба більше, збиралися це робити навіть навесні. Проте зараз вони змушені знімати певні сили з Куп'янського напрямку та перекидати їх на Південь, щоб унеможливити наступальні дії ЗСУ.

Окупанти перекидають передусім повітряно-десантні частини. Тепер вони привозять війська з глибини Росії для того, щоб спробувати наступати. Але їхня підготовка викликає певні сумніви,

– зауважив військовий оглядач.

Тим більш непідготовленими будуть мобілізовані, яких вони наберуть. Проте росіяни можуть завалювати їхньою кількістю, адже не рахуються з втратами.

"В тому й полягає небезпека мобілізаційних заходів. Якими б непідготовленими були російські мобілізовані, але якщо співвідношення сил, умовно, буде 1 до 3 чи 1 до 5, то будуть втрати й з боку ЗСУ. А ми такого людського ресурсу не маємо, і такі втрати ми собі не можемо дозволити", – відзначив Денис Попович.

Ворог продовжує зазнавати шалених втрат

Українські захисники за минулу добу ліквідували 490 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинуло 268 630 російських бійців. Крім того, окупанти втрачають величезну кількість своєї техніки. Зокрема: