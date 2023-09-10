А з початку повномасштабного вторгнення наші оборонці знищили вже 268 630 солдатів так званої "другої армії світу". Однак дані ще уточнюються, оскільки бойові дії тривають.

Цікаво Сили оборони на Таврійському напрямку знищили рідкісну РЛС ворога: які ще втрати

Втрати окупантів у техніці

танків – 4554 (+10) од,

бойових броньованих машин – 8755 (+16) од,

артилерійських систем – 5811 (+22) од,

РСЗВ – 760 (+3) од,

засоби ППО – 509 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),

крилаті ракети – 1455 (+0),

кораблі /катери – 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,

спеціальна техніка – 872 (+2).



Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

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