Детальніше про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він поділився відомостями про результативну роботу наших військових на Таврійському напрямку.

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Робота Сил оборони триває

На цьому наголосив Олександр Тарнавський. Він зазначив, що впродовж минулої доби на цьому напрямку окупанти 17 разів атакували українські позиції. Окупанти здійснили 744 обстріли, завдали 4 ракетні та 18 авіаударів.

Тим часом артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку впродовж доби виконали 1 468 вогневих завдань. За минулу добу окупанти втратили 321 бійця: 81 – "двохсотий", 233 – поранені та ще 7 – полонені.

Також окупанти зазнали втрат у техніці. Наші військові знищили 40 одиниць:

1 танк;

1 ББМ;

9 артилерійських систем і мінометів;

1 ППО;

1 РЛС "Зоопарк";

1 ПТРК;

17 БпЛА;

6 одиниць автомобільної техніки;

3 одиниці спеціальної техніки.

А ще знищені 8 складів боєприпасів і 2 пункти управління російських загарбників.

Зверніть увагу! Станом на 9 вересня наші військові ліквідували 268 140 російських загарбників. Зазначимо, що реальні втрати можуть бути вищими, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Генштаб повідомив про успіхи на фронті

У вечірньому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті станом на 9 вересня. Зазначають, що впродовж доби зафіксували відразу 26 бойових зіткнень.

Крім того, ворог завдав 26 ракетних і 29 авіаційних ударів. Також російські загарбники б'ють по позиціях ЗСУ та населених пунктах з РСЗВ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що впродовж дня наші військові завдали 8 ударів по районах скупчення живої сили ворога, зброї та техніки. Також вдалося уразити 5 артилерійських засобів і 1 ЗРК.