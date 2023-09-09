Генеральний штаб повідомив, що упродовж доби відбувалося відразу 26 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 2 ракетних, а також 29 авіаційних ударів. Окрім того, загарбники обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти з РСЗВ.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Ситуація суттєво не змінилася на Волинському та Поліському напрямках.

Російські окупанти завдали авіаційні удари на Харківщині. Окрім того, на Сіверському та Слобожанському напрямку ворог гатив з артилерії та мінометів. Під ударом опинилися понад 20 населених пунктів.

На Куп'янському напрямку окупанти завдали авіаційні удари на Харківщині та Луганщині. Окрім того, два населених пункти Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів.

На Лиманському напрямку воїни ЗСУ відбили низку ворожих атак. Ворог завдав авіаційних ударів на Луганщині та Донеччині. Окрім того, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів Донбасу.

На Бахмутському напрямку воїни ЗСУ успішно стримують окупантів у районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки. Ворог обстрілює населені пункти. Зокрема, Нью-Йорк та Часів Яр.

На Авдіївському напрямку окупанти відкрили вогонь по понад 10 населених пунктах.

На Мар'їнському напрямку воїни відбили 8 ворожих атак у районі Мар'їнки. Ворог завдавав авіаційні, артилерійські та мінометні удари.

Також окупанти відкривали вогонь на Запорізькому, Херсонському та Шахтарському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території,

– мовиться у повідомленні.

Упродовж дня наші воїни завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів. Окрім того, вдалося уразити 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.