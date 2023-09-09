Генеральный штаб сообщил, что в течение суток происходило сразу 26 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 2 ракетных, а также 29 авиационных ударов. Кроме того, захватчики обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты из РСЗО.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

Ситуация существенно не изменилась на Волынском и Полесском направлениям.

Российские оккупанты нанесли авиационные удары на Харьковщине. Кроме того, на Северском и Слобожанском направлении враг бил из артиллерии и минометов. Под ударом оказались более 20 населённых пунктов.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в Харьковской и Луганской области. Кроме того, два населенных пункта Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

На Лиманском направлении воины ВСУ отразили ряд вражеских атак. Враг нанес авиационные удары в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населённых пунктов Донбасса.

На Бахмутском направлении воины ВСУ успешно сдерживают оккупантов в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клещеевки. Враг обстреливает населённые пункты. В частности, Нью-Йорк и Часов Яр.

На Авдеевском направлении оккупанты открыли огонь по более чем 10 населенным пунктам.

На Марьинском направлении воины отразили 8 вражеских атак в районе Марьинки. Враг наносил авиационные, артиллерийские и минометные удары.

Также оккупанты открывали огонь на Запорожском, Херсонском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Есть успех в районах южнее Работино и Клещеевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории,

– говорится в сообщении.

В течение дня наши воины нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники оккупантов. Кроме того, удалось поразить пять артиллерийских средств и один зенитно-ракетный комплекс противника.