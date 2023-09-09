Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Также он сообщил, что в течение суток произошло 8 боевых столкновений, передает 24 Канал.
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Успехи ВСУ на Бахмутском направлении
Наши защитники имели успех у Клещеевки на Бахмутском направлении. Только за сутки там ликвидировали 257 оккупантов. Вместе с тем противник не оставляет попыток бить по позициям ВСУ.
Как сообщил Евлаш, в течение суток россияне 572 раза обстреляли позиции украинских защитников, применяли также авиацию на этом направлении и нанесли 1 ракетный удар. Впрочем, ВСУ продолжают успешно отрабатывать, используя контрбатарейные расчеты и FPV-дроны. В частности, удалось уничтожить самоходный миномет "Тюльпан" 2С4, калибром 205 миллиметров.
Это самая мощная ствольная артиллерия, которую имеет на вооружении оккупационная армия,
– заявил Евлаш.
За прошедшие сутки украинские военные на Бахмутском направлении уничтожили:
- установку 2С7 "Пион" калибром 203 миллиметра;
- 5 установок Д30;
- 2 гаубицы "Мста-Б";
- 1 боевую машину пехоты;
- 3 танка;
- 7 складов с боеприпасами;
- 2 пункта управления БПЛА;
- поразили 2 командно-наблюдательных пункта;
- ряд беспилотников и дронов разного типа.
Наносим мощное поражение, обнаруживаем и наносим огневые потери противнику,
– прокомментировал успешную работу Евлаш.
Россияне "самоликвидируются" на Херсонщине
На оккупированной Херсонской области захватчики ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия. Около 30 россиян хотели захватить объект в селе Днепряны на левобережье, но что-то пошло не так.
Там захватчики напились водки и начали выяснять отношения между собой. Дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли. Что не поделили между собой российские захватчики – неизвестно.