Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Также он сообщил, что в течение суток произошло 8 боевых столкновений, передает 24 Канал.

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Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

Наши защитники имели успех у Клещеевки на Бахмутском направлении. Только за сутки там ликвидировали 257 оккупантов. Вместе с тем противник не оставляет попыток бить по позициям ВСУ.

Как сообщил Евлаш, в течение суток россияне 572 раза обстреляли позиции украинских защитников, применяли также авиацию на этом направлении и нанесли 1 ракетный удар. Впрочем, ВСУ продолжают успешно отрабатывать, используя контрбатарейные расчеты и FPV-дроны. В частности, удалось уничтожить самоходный миномет "Тюльпан" 2С4, калибром 205 миллиметров.

Это самая мощная ствольная артиллерия, которую имеет на вооружении оккупационная армия,

– заявил Евлаш.

За прошедшие сутки украинские военные на Бахмутском направлении уничтожили:

установку 2С7 "Пион" калибром 203 миллиметра;

5 установок Д30;

2 гаубицы "Мста-Б";

1 боевую машину пехоты;

3 танка;

7 складов с боеприпасами;

2 пункта управления БПЛА;

поразили 2 командно-наблюдательных пункта;

ряд беспилотников и дронов разного типа.

Наносим мощное поражение, обнаруживаем и наносим огневые потери противнику,

– прокомментировал успешную работу Евлаш.

Россияне "самоликвидируются" на Херсонщине

На оккупированной Херсонской области захватчики ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия. Около 30 россиян хотели захватить объект в селе Днепряны на левобережье, но что-то пошло не так.

Там захватчики напились водки и начали выяснять отношения между собой. Дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли. Что не поделили между собой российские захватчики – неизвестно.