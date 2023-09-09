Стабильная работа вооруженных сил дается им совсем нелегко. Всего с начала полномасштабного вторжения украинцам удалось отправить к Кобзону уже 260 тысяч захватчиков. Однако на самом деле количество "фанатов" может быть значительно больше – ВСУ помогают им познакомиться с кумиром лично.
Смотрите также Операция "Деоккупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским
Потери врага в технике
Украина продолжает демилитаризацию российской армии. Оккупантам снова придется расконсервировать свои старые советские резервы и притворяться, что потерь нет. Однако всем известно, что сколько техники россиянам уже не вернуть. Они больше не смогут использовать его для противоправных действий на территории Украины.
- танков – 4544 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 8739 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 5789 (+36) единиц;
- РСЗО – 757 (+3) единицы;
- средств ПВО – 508 (+1) единиц;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18);
- крылатых ракет – 1 455;
- кораблей/катеров – 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34) единиц;
- специальной техники – 870 (+10 единиц).
Потери врага по состоянию на 9 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ наносят мощные потери врагу
- Украинские защитники 7 сентября уничтожили уникальную технику российской армии. В частности, это редкий комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ", а также мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Предел-Е".
- За день до этого Силы специальных операций смогли "поджечь" склад оккупантов на Бахмутском направлении. Там враг хранил управляемые авиационные ракеты, которыми регулярно обстреливал прифронтовые населенные пункты нашего государства.
- Также ВСУ уничтожили склад захватчиков возле Мироновского в Донецкой области. На этом складе россияне хранили свое военное снаряжение.