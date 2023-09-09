Про це в ефірі телемарафону розповів речник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Також він повідомив, що протягом доби відбулося 8 бойових зіткнень, передає 24 Канал.
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Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Наші захисники мали успіх біля Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку. Лише протягом доби там ліквідували 257 окупантів. Разом з тим, противник не полишає спроб гатити по позиціях ЗСУ.
Як повідомив Євлаш, протягом доби росіяни 572 рази обстріляли позиції українських захисників, застосовували також й авіацію на цьому напрямку й завдали 1 ракетного удару. Втім, ЗСУ продовжують успішно відпрацьовувати, використовуючи контрбатарейні розрахунки та FPV-дрони. Зокрема, вдалося знищити самохідний міномет "Тюльпан" 2С4, калібром 205 міліметрів.
Це найпотужніша ствольна артилерія, яку має на озброєнні окупаційна армія,
– заявив Євлаш.
Протягом минулої доби українські військові на Бахмутському напрямку знищили:
- установку 2С7 "Піон" калібром 203 міліметри;
- 5 установок Д30;
- 2 гаубиці "Мста-Б";
- 1 бойову машину піхоти;
- 3 танки;
- 7 складів з боєприпасами;
- 2 пункти управління БпЛА;
- уразили 2 командно-спостережних пункти;
- низку безпілотників та дронів різного типу.
Завдаємо потужного ураження, виявляємо та завдаємо вогневих втрат противнику,
– прокоментував успішну роботу Євлаш.
Росіяни "самоліквідовуються" на Херсонщині
На окупованій Херсонщині загарбники вдерлися на територію сільськогосподарського підприємства. Близько 30 росіян хотіли захопити об'єкт у селі Дніпряни, що на лівобережжі, але щось пішло не так.
Там загарбники напились горілки й почали з'ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули. Що не поділили між собою російські загарбники – невідомо.