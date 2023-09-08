Так, декілька окупантів поповнили статистику втрат ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.

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Внаслідок перестрілки загинули 5 окупантів

На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують захоплювати та використовувати об'єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях. У селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських військових.

Тут загарбники напились горілки й почали з'ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули,

– зазначив Ковальов.

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