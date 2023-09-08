Так, декілька окупантів поповнили статистику втрат ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.
До речі Довго вивозили двохсотих: окупанти влаштували перестрілку між собою на Запоріжжі
Внаслідок перестрілки загинули 5 окупантів
На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують захоплювати та використовувати об'єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях. У селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських військових.
Тут загарбники напились горілки й почали з'ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули,
– зазначив Ковальов.
Зверніть увагу Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським
Російські військові обожнюють ліквідовувати своїх же "побратимів"
- Зауважимо, що це вже не перший такий випадок в окупантів. Так, 11 серпня в тимчасово окупованому Урзуфі, що під Маріуполем сталася перестрілка за участі кадировців і так званої "комендатури".
- У міській раді Маріуполя зазначили, що щонайменше 4 російських загарбники відправилися на концерт до Кобзона.
- На жаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення.