Варто звернути увагу на загальну статистику втрат ворога. Адже за понад півтора року військо ворога скоротилося на кілька сотень тисяч бійців. Якщо точніше, то ліквідували вже 267 540 російських загарбників. Реальне число може бути більшим, адже точно рахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що російські загарбники втратили також чимало своєї техніки. На брухт за цей час перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, а також дронів-камікадзе. Крім того, у ворога стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Не варто також забувати про найдорожчу втрату окупантів. Йдеться про крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря та нагадувати росіянам, що їхній крах неминучий.

танків – 4 529;

бойових броньованих машин – 8 726;

артилерійських систем – 5 753;

РСЗВ – 754;

засоби ППО – 507;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 570;

крилаті ракети – 1 455;

кораблі /катери – 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264;

спеціальна техніка – 860.



Актуальні втрати ворога станом на 8 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Детальніше пройдімося по втратах ворога у техніці за минулу добу. Наголошуємо, що за цими значними цифрами стоять кров і піт наших захисників. Тож не забувайте підтримувати наше військо. Для цього можете долучатися до активних зборів на Фонд24.

Отже, за минулу добу на брухт перетворили 23 танки, 23 бойові броньовані машини, 31 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО. Також в окупантів стало на 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки менше.