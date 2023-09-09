Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своїх соцмережах поділився кадрами знищення російського "Сонцепьока". Це зробила 27-ої бригада Нацгвардії.

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Подробиці знищення ворожої техніки

Голова МВС не вказав, де саме та коли російські загарбники втратили ще один "Сонцепьок". Однак міністр коротко прокоментував його знищення.

Припекли "Солнцепьок". Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога,

– написав Клименко.

На відео процес знищення ворожої техніки показано з різних ракурсів. На кадрах можна побачити, як дрон скидає боєприпас на "Сонцепьок" й точно влучає у ціль. Після цього стається дуже потужний вибух. Спочатку розростається вогненна хмара, а потім з'являється стовп диму. Далі на відео демонструється велика пожежа на місці вибуху. Судячи з ролика, це все відбувається у нічний час.

Знищення російського ТОС-1А "Сонцепьок": відео Ігоря Клименка

Зверніть увагу! ТОС-1А "Сонцепьок" – це важка вогнеметна система залпового вогню. Ця російська техніка використовує термобаричні або запалювальні боєприпаси калібру 220 міліметрів.

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