А с начала полномасштабного вторжения наши защитники уничтожили уже 268 630 солдат так называемой "второй армии мира". Однако данные еще уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.
Интересно Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили редкую РЛС врага: какие еще потери
Потери оккупантов в технике
- танков – 4554 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 8755 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 5811 (+22) ед,
- РСЗО – 760 (+3) ед,
- средства ПВО – 509 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5),
- крылатые ракеты – 1455 (+0),
- корабли /катера – 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед,
- специальная техника – 872 (+2).
Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят колоссальные потери россиянам
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.
- Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 состав горюче-смазочных материалов противника.
- Кроме этого, артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение 8 сентября выполнили 1468 огневых задач. За минувшие сутки оккупанты потеряли 321 бойца: 81 – "двухсотый", 233 – ранены и еще 7 – пленные. Также оккупанты понесли потери в технике. Наши военные уничтожили 40 единиц: 1 танк; 1 ББМ; 9 артиллерийских систем и минометов; 1 ПВО; 1 РЛС "Зоопарк"; 1 ПТРК; 17 БпЛА; 6 единиц автомобильной техники; 3 единицы специальной техники.
- Также уничтожены 8 складов боеприпасов и 2 пункта управления российских захватчиков.