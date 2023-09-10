А с начала полномасштабного вторжения наши защитники уничтожили уже 268 630 солдат так называемой "второй армии мира". Однако данные еще уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.

Интересно Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили редкую РЛС врага: какие еще потери

Потери оккупантов в технике

танков – 4554 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 8755 (+16) ед,

артиллерийских систем – 5811 (+22) ед,

РСЗО – 760 (+3) ед,

средства ПВО – 509 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера – 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед,

специальная техника – 872 (+2).



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят колоссальные потери россиянам