Спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона рассказал, что есть причины такой ситуации. Ведь враги уменьшили отправку мобилизованных в Украину, пишет 24 Канал.

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На оккупированных территориях меньше мобилизованных оккупантов

В связи с постоянным увеличением потерь среди личного состава оккупационных войск России в войне против Украины наблюдается существенное уменьшение количества мобилизованных военнослужащих из разных населенных пунктов России,

– заявил спикер.

По его словам, в сентябре 2023 года из российского города Ижевск для доукомплектования подразделений, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Украины, осуществлялась отправка по 20 – 30 человек несколько раз в месяц.

"Взамен, для сравнения, ранее количество таких мобилизованных составляло от 100 до 120 человек", – заявил украинский военный.

Какие потери россиян на войне в Украине

Павел Ковальчук рассказал утром 3 октября, что за прошедшие сутки наша авиация Сил обороны нанесла:

11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника.

Кстати, в целом за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине по меньшей мере 360 единиц личного состава, 15 танков, 40 артиллерийских систем, 20 беспилотников. С 24 февраля 2022 года российские захватчики на войне в Украине потеряли:

личного состава – 279 440 (+360);

танков – 4732 (+15);

боевых бронированных машин – 9008 (+8);

артиллерийских систем – 6565 (+40);

РСЗО – 801 (+0);

средств ПВО – 540 (+0);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5080 (+20);

крылатых ракет – 1529 (+0);

кораблей/катеров – 20 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 8932 (+23);

специальной техники – 943 (+5).



Актуальные потери врага по состоянию на 3 октября / Инфографика Генштаба ВСУ