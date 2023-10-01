Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Путин продолжает свой жестокий план ведения войны, используя для этого гибель российских солдат и офицеров.

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Гонят на войну, как стадо

Молодых и неопытных ребят будут побуждать подписать контракты и определенная часть из них, вероятно, так поступит. Это станет дополнительным усилением той мобилизации, которая происходит в России за деньги. Более того, выплаты теперь растут, в том числе и за гибель.

Их гонят на войну как стадо и этот призыв также используют для дополнительной мобилизации. Эти молодые ребята окажутся в ситуации, когда их склонят к подписанию контракта, обещают, что они будут стоять на 2 – 3 линии, никогда не будут на линии фронта, а только будут грузить патроны в глубоком тылу,

– рассказал Геннадий Гудков.

Российские власти постараются призвать как можно больше людей. Все они окажутся в условиях, когда нужно будет условно год бесплатно служить, рисковать, дедовщину и дискриминацию в армии тоже никто не отменял.

"Эффект шока, который почувствуют попадающие в армию молодые ребята, будут пытаться использовать для подписания контрактов", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Гудков объяснил, как будет происходить мобилизация в России: смотрите видео

Как с теми, кого должны демобилизовать

По словам Гудкова, таких людей будут всячески убеждать остаться в армии. Сейчас россиян вербуют благодаря выплатам, но, как правило, на это соглашаются люди из депрессивных регионов или имеющие долги. Однако такой резерв исчерпывающий.

Они будут психологически прорабатывать увольняемых и приходящих. Будет такой момент, когда они попытаются кого-нибудь загнать на фронт,

– сказал Гудков.

Как только приходящий за деньги человеческий ресурс закончится, тогда россиян ждут большие изменения. Многие так называемые "благополучные регионы" России еще не ощутили на себе влияния войны, пока их не трогают, чтобы не возникало волны недовольства, которой власти пока боятся.

"Но когда закончатся ресурсы за деньги, они используют и этот вариант. Для него уже все придумали: большие сроки за уклонение от службы, невозможность уехать без справки из военкомата, разные реестры. Ресурсы заканчиваются, поэтому думаю, кампания принудительной мобилизации не за горами", – акцентировал Гудков.

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