Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Денис Попович, отметив, что все же определенное количество российских солдат на войну бросят. Отметим, что соответствующий указ о призыве 130 тысяч россиян подписал Владимир Путин.

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"В зависимости от того, какое количество появится, там будем дальше рассуждать, насколько большое влияние эти люди могут оказать на развитие событий на фронте. Чем больше их будет – тем больше влияние", – сказал военный обозреватель.

Навязан "долг"

Институт изучения войны сообщал о том, что Россия усиливает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Кроме того, враг продолжает вербовать кубинцев. Но это свидетельствует о том, что у страны-агрессора нет резервов. Чтобы не объявлять открытую всеобщую мобилизацию в России, оккупанты пытаются обойтись другими способами.

Враг нарушает международные нормы, когда привлекает в ряды своих вооруженных сил украинцев с временно оккупированных территорий. Захватчики насильственными методами принуждают людей получать российские паспорта. Так враг и навязывает якобы "долг" гражданина России идти воевать.

"Единственное, к чему можно призвать – как можно больше избегать подобного "долга". Если уже случилось, что попали в ряды оккупационной армии, принять все меры, чтобы поскорее сдаться и перейти на сторону ВСУ", – подчеркнул военный обозреватель.

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Потребности не удовлетворяет

Заместитель председателя совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что в ряды российской армии якобы приняли 325 тысяч человек с начала 2023 года. Но это пропагандистская цифра, которую сложно проверить.

Эта кампания по привлечению людей на контракт продолжается. Это меры скрытой мобилизации. Но она полностью не удовлетворяет потребность российской армии в живой силе,

– сказал Попович.

Именно поэтому в России во избежание мобилизации бросают на фронт бывших вагнеровцев, делают призыв и проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

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