О том, что мобилизованные на войну россияне вряд ли вернутся домой, заявил глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Смотрите также Активно работают с молодежью: как оккупанты раскручивают мобилизацию на Запорожье

У россиян немного шансов: либо в плен, либо умереть

По словам кремлевского приспешника, мобилизованные российские военнослужащие не вернутся из зоны боевых действий до окончания так называемой "спецоперации". Он добавил, что никакая ротация для них не предусмотрена. Максимум, на который они могут рассчитывать, – это отпуск за каждые шесть месяцев службы.

А что замену уже мобилизованным отправлять не планируют, значит, их уже "обрекли" на гибель где-то в Крыму или под Донецком.

Это также может свидетельствовать о том, что армия оккупантов понесла большие потери, и Кремль не способен заменить старые силы новыми.

Пушечного мяса будет еще больше