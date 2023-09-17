О том, что мобилизованные на войну россияне вряд ли вернутся домой, заявил глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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У россиян немного шансов: либо в плен, либо умереть
По словам кремлевского приспешника, мобилизованные российские военнослужащие не вернутся из зоны боевых действий до окончания так называемой "спецоперации". Он добавил, что никакая ротация для них не предусмотрена. Максимум, на который они могут рассчитывать, – это отпуск за каждые шесть месяцев службы.
А что замену уже мобилизованным отправлять не планируют, значит, их уже "обрекли" на гибель где-то в Крыму или под Донецком.
Это также может свидетельствовать о том, что армия оккупантов понесла большие потери, и Кремль не способен заменить старые силы новыми.
Пушечного мяса будет еще больше
- Осенью 2022 года Путин объявил в России частичную мобилизацию. В ГУР отмечают, что после этого в стране-агрессорке не прекращалась скрытая мобилизация. Ежемесячно в армию призывали от 20 до 22 тысяч человек.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Путин планирует призвать в оккупационное войско еще почти полумиллиона человек. В то же время российский диктатор не колеблется объявлять о новой волне мобилизации до президентских выборов в 2024 году.
- Россия понесла на войне в Украине большие потери, и чтобы пополнить свое обескровленное войско новыми силами, хочет официально мобилизовывать осужденных наравне с другими гражданами.
- Оккупанты цинично хотят усилить мобилизацию на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Так, по словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, россиянам недавно удалось забрать в армию 3 тысячи жителей Крыма. Следующие волны ожидают с 20 – 25 сентября. В первую очередь будут мобилизовать представителей силовых структур, например полицейских, а еще военнослужащих, которые находятся в запасе или на пенсии.
- Россияне понимают, какую реакцию среди крымчан может вызвать усиление мобилизации, а потому тщательно прячут символы российских властей, чтобы местные не выместили злобу на них.