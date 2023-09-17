Враг непрерывно проводит рекрутинг в ряды оккупационной армии, привлекая молодежь. Об этом 24 Каналу рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов, заметив, что в первую очередь это происходит из-за большого количества раненых. Самые большие потери противник несет, когда ходит в контратаки или когда работает украинская артиллерия.

Читайте также Каждому "светит" по 10 лет: кто из коллаборантов помогал оккупантам в организации "выборов"

Россияне вербуют молодежь

"Оккупанты активно проводят военизированную агитацию среди молодежи и юношества", – подчеркнул боец "Легиона Свободы".

Несколько дней назад россияне начали принимать экзамены ГТО (Готов к труду и обороне) – это полувоенная система подготовки, которая укоренилась со времен Советского Союза. Военные пропагандисты вербуют молодежь, чтобы вовлечь в вооруженные формирования, а затем – отправить воевать против Украины.

Последствия такого воспитания пропаганды мы видели на Донбассе, когда ездили к нашим ребятам. Молодежь от 14 лет заточена воевать с мифическими "укропами". Когда мы освободим нашу территорию, там придется конкретно работать с молодежью, чтобы повернуть ее на украинскую сторону,

– подытожил Константин Денисов.

Россияне создают разные формирования, чтобы привлечь население к мобилизации

Также оккупанты постепенно раскручивают мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Кое-где готовятся открывать военкоматы, к которым перешли работать несколько бывших украинских офицеров: Игорь Лысенко – в Мелитополе, Вадим Ветер – в Токмаке, а также ряд работников в населенном пункте Пологи.

Денисов рассказал, как оккупанты раскручивают мобилизацию на Запорожье: смотреть видео

Россияне создали квазивоенное формирование "народное ополчение". Вместе с российской военной полицией они выполняют охранную функцию. Однако Денисов считает, что их бросят на фронт затыкать дыры, как только появится потребность.

Заметим, что враг открыл пункты рекрутинга в ряды российских вооруженных сил. Кроме того, открыты две точки набора в росгвардию, в которые оккупанты будут преступно привлекать жителей временно оккупированной территории Запорожской области.

Мобилизация на временно оккупированных территориях: что известно