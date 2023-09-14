Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу о ситуации в Херсонской области. По его словам, вероятно, принудительная мобилизация в ряды российской армии не минует херсонцев.

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Россияне будут мобилизовать херсонцев

До недавнего времени россияне боялись привлекать херсонцев в вооруженные силы России. Поскольку россияне знают настоящее настроение жителей этих территорий. Оккупанты только создали так называемый "добровольческий батальон имени Маргелова" на территории Херсонской области. Российская пропаганда хвасталась, что вооруженное формирование участвовало в боевых действиях.

Добровольческий батальон имени Василия Маргелова Добровольческий батальон имени Василия Маргелова – это вооруженное формирование должно было "защищать" оккупированные территории от Вооруженных Сил Украины.

Однако на самом деле это бутафорское подразделение, не укомплектованное, которое держат ради "картинки".

Однако ситуация в корне изменилась. В перерывах между псевдовыборами враг готовится к открытию военкоматов в Херсонской области. Городской областной совет знает о местах, где планируют мобилизовать украинцев.

Соболевский предположил, что оккупанты планируют мобилизовать жителей Херсонщины: смотреть видео

Более того, в последнее время россияне увеличили количество спам-рассылок через смс-информирования, типа "Вступайте в росгвардию", "Вступайте в Вооруженные Силы России".

Мы видим риски того, что через некоторое время может быть такая принудительная мобилизация в Херсонской области,

– подчеркнул Юрий Соболевский.

Россия объявит мобилизацию