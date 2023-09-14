Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу о ситуации в Херсонской области. По его словам, вероятно, принудительная мобилизация в ряды российской армии не минует херсонцев.
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Россияне будут мобилизовать херсонцев
До недавнего времени россияне боялись привлекать херсонцев в вооруженные силы России. Поскольку россияне знают настоящее настроение жителей этих территорий. Оккупанты только создали так называемый "добровольческий батальон имени Маргелова" на территории Херсонской области. Российская пропаганда хвасталась, что вооруженное формирование участвовало в боевых действиях.
Добровольческий батальон имени Василия МаргеловаДобровольческий батальон имени Василия Маргелова – это вооруженное формирование должно было "защищать" оккупированные территории от Вооруженных Сил Украины.
Однако на самом деле это бутафорское подразделение, не укомплектованное, которое держат ради "картинки".
Однако ситуация в корне изменилась. В перерывах между псевдовыборами враг готовится к открытию военкоматов в Херсонской области. Городской областной совет знает о местах, где планируют мобилизовать украинцев.
Соболевский предположил, что оккупанты планируют мобилизовать жителей Херсонщины: смотреть видео
Более того, в последнее время россияне увеличили количество спам-рассылок через смс-информирования, типа "Вступайте в росгвардию", "Вступайте в Вооруженные Силы России".
Мы видим риски того, что через некоторое время может быть такая принудительная мобилизация в Херсонской области,
– подчеркнул Юрий Соболевский.
Россия объявит мобилизацию
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с существенными потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в России и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения.
- В то же время в ГУР МО предполагают, что Путин не объявит открытую мобилизацию. Ведь в марте 2024 года в России президентские выборы, поэтому диктатор не хочет рисковать. В то же время возможности как таковой в ГУР не исключают.
- Скрытая мобилизация в России уже дает свои результаты. Однако не такие, на которые рассчитывал Кремль. Как сообщили в разведке Великобритании, в стране-агрессоре начался дефицит рабочей силы через мобилизацию и массовый выезд мужчин за границу (тоже через мобилизацию). В частности, сейчас в России не хватает IT-специалистов в оборонной отрасли.