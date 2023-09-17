Ворог безупинно проводить рекрутинг до лав окупаційної армії, залучаючи молодь. Про це 24 Каналу розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, зауваживши, що насамперед це відбувається через велику кількість поранених. Найбільших втрат противник зазнає, коли ходить в контратаки або коли працює українська артилерія.

Читайте також Кожному "світить" по 10 років: хто з колаборантів допомагав окупантам в організації "виборів"

Росіяни вербують молодь

"Окупанти активно проводять воєнізовану агітацію серед молоді та юнацтва", – наголосив боєць "Легіону Свободи".

Кілька днів тому росіяни почали приймати екзамени ГТО (Готов к труду и обороне) – це напіввійськова система підготовки, яка вкорінилась з часів Радянського Союзу. Військові пропагандисти вербують молодь, аби залучити у збройні формування, а потім – відправити воювати проти України.

Наслідки такого виховання пропаганди ми бачили на Донбасі, коли їздити до наших хлопців. Молодь від 14 років заточена воювати з міфічними "укропами". Коли ми звільнимо нашу територію, там доведеться конкретно працювати з молоддю, щоб повернути її на український бік,

– підсумував Костянтин Денисов.

Росіяни створюють різні формування, аби залучити населення до мобілізації

Також окупанти поступово розкручують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Подекуди готуються відкривати військкомати, до яких перейшли працювати кілька колишніх українських офіцерів: Ігор Лисенко – у Мелітополі, Вадим Вітер – у Токмаку, а також низка працівників у населеному пункті Пологи.

Денисов розповів, як окупанти розкручують мобілізацію на Запоріжжі: дивитися відео

Росіяни створили квазівійськове формування "народне ополчення". Разом з російською військовою поліцією вони виконують охороні функції. Проте Денисов вважає, що їх кинуть на фронт затикати дірки щойно з'явиться потреба.

Зауважимо, що ворог відкрив пункти рекрутингу до лав російських збройних сил. Крім того, відкрито дві точки набору до росгвардії, до яких окупанти злочинно залучатимуть мешканців тимчасово окупованої території Запорізької області.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях: що відомо