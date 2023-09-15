Еще до псевдовыборов 8 – 10 сентября, россияне планировали мобилизовать в Крыму 3 тысячи человек. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, заметив, что 1 тысячу должны были направить в вооруженные силы России, а еще 2 тысячи – в частную военную компанию.

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Кого в первую очередь мобилизуют

В сентябре на полуострове ожидается полномасштабная мобилизация. Что касается 3 тысяч человек, по информации Эскендера Бариева, россиянам удалось забрать их в армию. Следующие волны ожидают с 20 – 25 сентября. В Крыму уже многие об этом говорят, поэтому люди пытаются уезжать, чтобы не попасть в ряды вооруженных сил России.

По инсайдерской информации, россияне в первую очередь будут мобилизовать представителей своих силовых структур, например полицейских, а еще находящихся в запасе или на пенсии военнослужащих,

– рассказал Эскендер Бариев.

Мобилизация таких групп свидетельствует о том, что оккупанты ищут более профессиональных людей, не требующих длительного обучения. Также это сигнализирует о нехватке бойцов на фронте и о необходимости россиянам пополнять свою армию.

Мобилизуют также и коллаборантов, когда-то согласившихся работать во вражеских силовых структурах. За 9 лет оккупации таких людей много.

Член Меджлиса крымскотатарского народа о мобилизации на полуострове: смотрите видео

Как реагируют крымчане на удары по полуострову

За последние месяцы было немало мощных и результативных ударов по вражеским объектам на оккупированном полуострове. Далеко не все местные понимают и адекватно оценивают ситуацию. Более того, оккупанты продолжают лгать и создают видимость, что ничего плохого не происходит.

Если говорить о наших земляках, они все понимают, смотрят украинские каналы, реагируют на мобилизацию и пытаются уехать, чтобы не оказаться в армии. Что касается коллаборантов, то более богатые уже давно приобрели себе жилье в Краснодарском крае,

– сказал Бариев.

Оккупанты всеми силами пытаются заверить местных, что их ПВО очень мощно работает, а взрывы, которые слышно – это очередная ликвидация оружия времен Второй мировой войны.

"Во всех СМИ они предупреждают, что ликвидируют оружие, а действительно делают это, чтобы убедить людей, что это не Вооруженные Силы Украины и никаких проблем нет", – отметил член меджлиса.

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