Еще до псевдовыборов 8 – 10 сентября, россияне планировали мобилизовать в Крыму 3 тысячи человек. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, заметив, что 1 тысячу должны были направить в вооруженные силы России, а еще 2 тысячи – в частную военную компанию.
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Кого в первую очередь мобилизуют
В сентябре на полуострове ожидается полномасштабная мобилизация. Что касается 3 тысяч человек, по информации Эскендера Бариева, россиянам удалось забрать их в армию. Следующие волны ожидают с 20 – 25 сентября. В Крыму уже многие об этом говорят, поэтому люди пытаются уезжать, чтобы не попасть в ряды вооруженных сил России.
По инсайдерской информации, россияне в первую очередь будут мобилизовать представителей своих силовых структур, например полицейских, а еще находящихся в запасе или на пенсии военнослужащих,
– рассказал Эскендер Бариев.
Мобилизация таких групп свидетельствует о том, что оккупанты ищут более профессиональных людей, не требующих длительного обучения. Также это сигнализирует о нехватке бойцов на фронте и о необходимости россиянам пополнять свою армию.
Мобилизуют также и коллаборантов, когда-то согласившихся работать во вражеских силовых структурах. За 9 лет оккупации таких людей много.
Член Меджлиса крымскотатарского народа о мобилизации на полуострове: смотрите видео
Как реагируют крымчане на удары по полуострову
За последние месяцы было немало мощных и результативных ударов по вражеским объектам на оккупированном полуострове. Далеко не все местные понимают и адекватно оценивают ситуацию. Более того, оккупанты продолжают лгать и создают видимость, что ничего плохого не происходит.
Если говорить о наших земляках, они все понимают, смотрят украинские каналы, реагируют на мобилизацию и пытаются уехать, чтобы не оказаться в армии. Что касается коллаборантов, то более богатые уже давно приобрели себе жилье в Краснодарском крае,
– сказал Бариев.
Оккупанты всеми силами пытаются заверить местных, что их ПВО очень мощно работает, а взрывы, которые слышно – это очередная ликвидация оружия времен Второй мировой войны.
"Во всех СМИ они предупреждают, что ликвидируют оружие, а действительно делают это, чтобы убедить людей, что это не Вооруженные Силы Украины и никаких проблем нет", – отметил член меджлиса.
Ситуация в Крыму: последние новости
- Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины в ночь на 14 сентября поразили российский комплекс ПВО "Триумф" возле Евпатории. Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. С ее помощью можно поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения: самолеты-разведчики, самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты и т.д. Стоимость одного такого комплекса оценивается в 1,2 миллиарда долларов США.
- Днем раньше было шумно в Севастополе. Под атаку попал судоремонтный завод, где находились ВДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что они получили значительные повреждения и, с большой вероятностью, восстановлению не подлежат.
- В ГУР МО 11 сентября рассказали, что наши защитники вернули под контроль государства так называемые "вышки Бойко" – буровые газодобывающие платформы, построенные у берегов Крыма в 2010 и 2012 годах. После оккупации полуострова Россия присвоила их себе.