Украинские хакеры из команды "Кибер Сопротивление" и международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовали уникальные материалы. Они доказывают, что Россия привлекла к своей захватнической войне против Украины 198 боевиков с гражданством Кубы.

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Зачем России нужны кубинцы

Хотя страна-агрессорка не считается с человеческими потерями и обладает достаточным мобилизационным ресурсом, Кремль хочет избежать новой волны мобилизации перед президентскими выборами. Они, кстати, запланированы на 2024 год.

Поэтому Россия пытается привлекать дополнительный человеческий ресурс для своих военных действий другим способом. Государство-террорист использует для этого мигрантов и бедное население из союзных стран.

Благодаря кому хакеры узнали о кубинцах

Киберактивисты взломали почту Антона Перевозчикова, который в мае 2023 стал начальником пункта отбора на военную службу по контракту в Туле. Хакеры выяснили, что этот оккупант с августа 2022 по апрель 2023-го был заместителем командира 488 МСП 144 МСД по военно-политической работе. Это тот самый 488 полк, который Силы обороны полностью уничтожили под Харьковом в прошлом году.

После этого инцидента Перевозчиков вернулся на тыловую должность. Как выяснили хакеры, именно этот "военком" занимается оформлением кубинцев. Он переводит паспортные данные иностранцев, вручает им контракт и обещает "золотые горы". В то же время, по мнению киберактивистов, город Тула не является главным центром вербовки.

Российский майор Антон Перевозчиков / Фото InformNapalm

Что известно об иностранных боевиках

Хакеры нашли на почте Перевозчикова данные о 198 гражданах Кубы и 1 граждане Колумбии (его зовут Диас Ромеро Хуан Пабло). Все они стали наемниками.

Старейшему кубинскому боевику 68 лет. Это Оливиа Фернандо Ласаро 1955 года рождения. Младшего террориста из Кубы зовут Мена Альварез-Буилья Йоэндер Рауль. Ему исполнилось 18 лет только в марте 2023 года.

Воевать против Украины на стороне России согласились даже близнецы. Это Стабле Гонсалес Хосе Антонио и его брат Луис. Кроме этого хакеры обнаружили среди боевиков мужчину, которого зовут Иноль Бандера.

Кубинцы оставили много информации о себе в соцсетях. Киберактивисты все эти данные передали украинским стражам порядка и внесли наемников в базу "Миротворца".

Завербованные Россией наемники из Кубы / Фото InformNapalm



Как кубинцы попали в Россию

Почти все эти боевики оказались на территории страны-агрессорки в период с июля по август. Они прибывали в аэропорт Шереметьево группами от 10 до 30 человек. По прибытии такие кубинцы обычно делают фото паспорта и указывают "туризм" как причину визита в Россию.

К слову, упомянутые выше близнецы приехали в Россию не вместе. Луис приехал 15 июля, а Хосе – 1 августа.

Дальше кубинцы едут в Тулу. Там им вручают пакет документов, написанный на испанском. Он состоит из анкеты, опросников, образцов рапортов на выплату денег, контракта с приложением. Некоторые из этих наемников приехали в страну-агрессорку за год до ее полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, жизнь в России у них не сложилась, раз они решили стать боевиками.

Так выглядят документы кубинцев / Фото InformNapalm



Существует поток мигрантов из Кубы в Россию

Наемничество запрещено законодательством Кубы. Из-за сложной ситуации на родине обычный кубинец не может за свой счет добраться до России или Беларуси, ведь ему пришлось бы на такую поездку несколько лет зарабатывать. Портрет "среднего" наемника из Кубы – это человек с многодетной семьей и низким социальным статусом. Чтобы оказаться в России, таким кубинцам нужно финансирование от местной власти или государства-террориста. А еще им нужны загранпаспорта, которые выдаются только в Гаване.

Если будет доказано, что власти Кубы "одалживают" России своих граждан, это будет означать, что они нарушили собственное законодательство и испортят официальной Гаване отношения со многими странами региона, не говоря уже о США,

– отмечается в материале.

Также в материале упоминается о поездке Николая Патрушева и Сергея Лаврова в Гавану. В связи с этим существует версия, что во время их визита Россия и Куба могли договориться о поставках наемников. Киберактивисты считают, что поток таких мигрантов будет только расти.

МИД Кубы, в свою очередь, недавно отчитался о якобы работе по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, которая "действует из России и привлекает кубинцев в ряды вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине". Местные власти также сообщили об открытых уголовных производствах и обвинили "врагов Кубы" в якобы распространении искаженной информации с целью запятнания имиджа страны. Однако киберактивисты подозревают, что Куба таким образом играет на опережение и пытается скрыть свое сотрудничество со страной-агрессоркой.

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