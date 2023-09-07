Українські хакери з команди "Кібер Спротив" та міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднили унікальні матеріали. Вони доводять, що Росія залучила до своєї загарбницької війни проти України 198 бойовиків з громадянством Куби.

Читайте також Розганяв мітинги у Херсоні й катував місцевих: українські хакери отримали дані полковника Росії

Навіщо Росії потрібні кубинці

Хоча країна-агресорка не рахується з людськими втратами та має достатній мобілізаційний ресурс, Кремль хоче уникнути нової хвилі мобілізації перед президентськими виборами. Вони, до слова, заплановані на 2024 рік.

Тому Росія намагається залучати додатковий людський ресурс для своїх військових дій в інший спосіб. Держава-терорист використовує для цього мігрантів та бідне населення з союзних країн.

Завдяки кому хакери взнали про кубинців

Кіберактивісти зламали пошту Антона Пєрєвозчікова, який у травні 2023 року став начальником пункту відбору на військову службу за контрактом в Тулі. Хакери з'ясували, що цей окупант з серпня 2022 року по квітень 2023-го був заступником командира 488 МСП 144 МСД по військово-політичній роботі. Це той самий 488-й полк, який Сили оборони повністю знищили під Харковом минулого року.

Після того інцидента Пєрєвозчіков повернувся на тилову посаду. Як з'ясували хакери, саме цей "військком" займається оформленням кубинців. Він перекладає паспортні дані іноземців, вручає їм контракт і обіцяє "золоті гори". Водночас, на думку кіберактивістів, місто Тула не є головним центром вербування.

Російський майор Антон Пєрєвозчіков / Фото InformNapalm

Що відомо про іноземних бойовиків

Хакери знайшли на пошті Пєрєвозчікова дані про 198 громадян Куби та 1 громадянина Колумбії (його звати Діас Ромеро Хуан Пабло). Всі вони стали найманцями.

Найстарішому кубинському бойовику 68 років. Це Олівіа Фернандо Ласаро 1955 року народження. Наймолодшого терориста з Куби звати Мена Альварез-Буілья Йоендер Рауль. Йому виконалося 18 років лише у березні 2023 року.

Воювати проти України на боці Росії погодилися навіть близнюки. Це Стабле Гонсалес Хосе Антоніо та його брат Луїс. Крім цього хакери виявили серед бойовиків чоловіка, якого звати Іноль Бандера.

Кубинці залишили багато інформації про себе в соцмережах. Кіберактивісти всі ці дані передали українським правоохоронцям та внесли найманців в базу "Миротворця".

Завербовані Росією найманці з Куби / Фото InformNapalm



Як кубинці потрапили до Росії

Майже всі ці бойовики опинилися на території країни-агресорки у період з липня по серпень. Вони прибували в аеропорт Шереметьєво групами від 10 до 30 осіб. По прибуттю такі кубинці, зазвичай, зразу роблять фото паспорта та вказують "туризм" як причину візиту в Росію.

До слова, згадані вище близнюки приїхали в Росію не разом. Луїс приїхав 15 липня, а Хосе – 1 серпня.

Далі кубинці їдуть в Тулу. Там їм вручають пакет документів, написаний іспанською. Він складається з анкети, опитувальників, зразків рапортів на виплату грошей, контракту з додатком. Деякі з цих найманців приїхали в країну-агресорку за рік до її повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, життя в Росії в них не склалося, раз вони вирішили стати бойовиками.

Такий вигляд мають документи кубинців / Фото InformNapalm



Існує потік мігрантів з Куби в Росію

Найманство заборонене законодавством Куби. Через складну ситуацію на батьківщині звичайний кубинець не може своїм коштом дістатися до Росії чи Білорусі, адже йому б довелося на таку поїздку кілька років заробляти. Портрет "середнього" найманця з Куби – це людина з багатодітною родиною та низьким соціальним статусом. Щоб опинитися в Росії, таким кубинцям потрібне фінансування від своєї влади чи держави-терориста. А ще їм потрібні закордонні паспорти, які видаються тільки в Гавані.

Якщо буде доведено, що влада Куби "позичає" Росії своїх громадян, це означатиме, що вона порушила власне законодавство і зіпсує офіційній Гавані відносини з багатьма країнами регіону, не кажучи вже про США,

– зазначається у матеріалі.

Також в матеріалі згадується про поїздку Ніколая Патрушєва та Сєргєя Лаврова в Гавану. У зв'язку з цим існує версія, що під час їхнього візиту Росія та Куба могли домовитися про постачання найманців. Кіберактивісти вважають, що потік таких мігрантів тільки ростиме.

МЗС Куби, у свою чергу, нещодавно відзвітувало про нібито роботу з нейтралізації та ліквідації мережі торгівлі людьми, яка "діє з Росії та залучає кубинців до лав збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні". Місцева влада також повідомила про відкриті кримінальні провадження та звинуватила "ворогів Куби" у нібито поширенні спотвореної інформації з метою заплямувати імідж країни. Однак кіберактивісти підозрюють, що Куба у такий спосіб грає на випередження та намагається приховати свою співпрацю з країною-агресоркою.

Інші досягнення українських хакерів