Касаткін є одним з офіцерів 610 Центру бойового застосування та переучування льотного складу (в/ч 41520) російського міста Іваново, аеродрому "Північний". Саме там базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та наведення А-50 – їх Росія використовує для наведення ракет для ударів по Україні.

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Що відомо про російського підполковника

Хакери встановили, що Касаткін народився 21 серпня 1977 року. Він зареєстрований за адресою Іваново, поштове відділення 14-е, будинок 313. Та у пошті інша адреса – Іваново, вулиця Войкова 13, квартира 57.

Також Касаткін зберігав на пошті документи дружини Ірини 1971 року народження та сина Максима 2004 року народження.

В телефонній книзі Касаткіна є номера телефонів колег, а також контакти оперативних чергових командних пунктів аеродромів Саваслєйка – з нього постійно злітають носії "Кинджалів" МіГ-31К, – а також Кримськ, Ліпецьк, Ростов та інших.

Документи Касаткіна та його сім'ї / Скриншоти InformNapalm

П'яні витівки в Сирії та реформування російських авіаційних комплексів

Варто зауважити, що Касаткін у Сирії отримав позитивну службову характеристику і представлення до нагороди, проте згодом п'яний послав іншого підполковника за те, що той нібито "ненавидить авіацію і зневажає льотчиків".

Розслідувачі встановили, що Касаткін з батьком, заслуженим воєнним спеціалістом Росії та полковником запасу, дотичні до процесу реформування російських авіаційних комплексів радіолокаційного дозору та наведення. Зокрема, там є пропозиції щодо:

зміни штату та перепідпорядкування 610 центру;

підготовки до експлуатації росіянами комплексів А-100, що мають замінити радянські літаки А-50.

Також міститься інформація про різні системи зв'язку, моніторингу та фіксації, що застосовуються на літаках А-50. Мовиться про тренажери, на яких готуються спеціалісти А-50 та Іл-22 та інші дані.

Підполковник Касаткін у своїй пошті лишив також листи, які компроментують цілу групу російських офіцерів. Фахівці одразу зрозуміють, з ким і про що переписувався В'ячеслав Володимирович, і чому фігурує аеродром Мачулищі на останньому скриншоті. На жаль, більше таваріщ підполковник на звʼязок не виходив,

– зауважили хакери.

Хакери отримали документи ворожої бригади

Українські хакери оприлюднили таємні документи однієї з військових бригад армії Росії, яка воювала під Бахмутом та у Харківській області.

Мовиться про службові документи російської 72 окремої мотострілецької бригади. Там є імена, посади та звання тисяч російських військовослужбовців, а також час і порядок їх переміщення і перевезення їхньої техніки на територію України. Детальніше про це читайте за посиланням.