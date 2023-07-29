Касаткин является одним из офицеров 610 Центра боевого применения и переучивание летного состава (в/ч 41520) российского города Иваново, аэродрома "Северный". Там базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 – их Россия использует для наведения ракет для ударов по Украине.

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Что известно о российском подполковнике

Хакеры установили, что Касаткин родился 21 августа 1977 года. Он зарегистрирован по адресу Иваново, почтовое отделение 14-е, дом 313. Но в почте другой адрес – Иваново, улица Войкова 13, квартира 57.

Также Касаткин хранил на почте документы жены Ирины 1971 и сына Максима 2004 года рождения.

В телефонной книге Касаткина номера телефонов коллег, а также контакты оперативных очередных командных пунктов аэродромов Саваслейка – с него постоянно взлетают носители "Кинжалов" МиГ-31К, – а также Крымск, Липецк, Ростов и других.

Документы Касаткина и его семьи / Скриншоты InformNapalm

Пьяные выходки в Сирии и реформирование российских авиационных комплексов

Следует заметить, что Касаткин в Сирии получил положительную служебную характеристику и представление к награде, однако далее пьяный послал другого подполковника за то, что тот якобы "ненавидит авиацию и презирает летчиков".

Расследователи установили, что Касаткин с отцом, заслуженным военным специалистом России и полковником запаса, причастны к процессу реформирования российских авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения. В частности, там есть предложения по:

смене штата и переподчинение 610 центра;

подготовке к эксплуатации россиянами комплексов А-100, заменяющих советские самолеты А-50.

Также содержится информация о различных системах связи, мониторинга и фиксации, применяемых на самолетах А-50. Речь идет о тренажёрах, на которых готовятся специалисты А-50 и Ил-22 и другие данные.

Подполковник Касаткин в своей почте оставил также письма, компрометирующие целую группу российских офицеров. Специалисты сразу поймут, с кем и о чем переписывался Вячеслав Владимирович, и почему фигурирует аэродром Мачулищи на последнем скриншоте. К сожалению, больше товаров подполковник на связь не выходил,

– заметили хакеры.

Хакеры получили документы вражеской бригады

Украинские хакеры обнародовали тайные документы одной из военных бригад армии России, воевавшей под Бахмутом и Харьковской области.

Речь идет о служебных документах российской отдельной мотострелковой бригады. Там имена, должности и звания тысяч российских военнослужащих, а также время и порядок их перемещения и перевозки их техники на территорию Украины. Подробнее об этом читайте по ссылке.