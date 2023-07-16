Из них стало известно, что Путин лично контролирует подготовку этого саммита. Ведь для него это имиджевое событие на фоне санкций и проблем полномасштабного вторжения в Украину.
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Что содержалось в документах саммита "Россия – Африка 2023"
Российский диктатор Путин начал готовиться к этому саммиту уже после вторжения на территорию Украины. Так, президент России 21 июля 2022 года подписал указ о подготовке к проведению второго саммита "Россия – Африка".
Указ Путина о подготовке к саммиту с Африкой / Скриншот 24 Канала
При подготовке российские дипломаты для своего руководства справки о втором саммите "США – Африка", который проходил 13 - 15 декабря 2022 года в Вашингтоне. Этот документ интересен, поскольку демонстрирует, что США инвестируют средства в образование, медицину, кибербезопасность, энергонезависимость и другие жизненно важные сферы развития африканских стран.
Россия перенимала опыт США по подготовке саммита "Россия – Африка" / Фото InformNapalm
Россия рассматривает Африку как сырьевую базу, которую можно использовать для добычи полезных ископаемых. В этом контексте можно упомянуть и о многолетней деятельности наемников ЧВК "Вагнера" и сотрудников российской военной разведки на африканском континенте по сотрудничеству с диктаторами, которые идут на встречу по обогащению российских элит.
Глава Государственной думы России Вячеслав Володин 14 ноября 2022 года написал обращение к Путину по разрешению, чтобы в марте 2023 г. организовать парламентскую конференцию "Россия – Африка", которая будет предшествовать запланированному саммиту. Путин написал на документе: "Согласен".
Путин согласился на парламентскую конференцию "Россия – Африка" / Фото InformNapalm
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению саммита "Россия – Африка 2023" состоялось 25 января 2023 года. Список участников этого оргкомитета, как видно из протокола, довольно широк и возглавлял помощник президента России Юрий Ушаков. В документе раскрыты вопросы логистики и обеспечения инфраструктуры запланированного мероприятия, включая бюджеты аренды места для выставочных площадок.
Протокол парламентской конференции "Россия – Африка" / Фото InformNapalm
Из протокола видно, что предварительно планировалось проводить саммит не 2, а целых 4 дня, с 26 по 29 июля включительно. Но в последний месяц при обработке заявок участников россияне решили сократить сроки. Список гостей, подавших заявки на участие по состоянию на 14 июля, за 2 недели до саммита, уже оказался значительно меньше, чем ожидали в Кремле.
Интересно то, что на этот саммит подали заявки на участие гости из таких стран: США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и т.д.
Список гостей саммита "Россия – Африка" / Скриншот 24 Канала
По результатам участия межпарламентских делегаций в конференции "Россия – Африка", которая состоялась в марте 2023 года после резолюции Путина, российские дипломаты и спецслужбы тщательно составили себе целую базу данных участников.
Список представителей африканских стран, которые приедут на саммит / Скриншот 24 Канала
Вероятно, по результатам запланированного саммита россияне также соберут для себя базы данных и информацию о потенциальных лицах, которые можно использовать в качестве агентов влияния для продвижения российских интересов в других странах, и не только на африканском континенте.
Ранее к Путину приезжали лидеры африканских стран.
- Делегация лидеров африканских стран 18 июня 2023 прибыла в российский Санкт-Петербург. Там они вели переговоры с российским президентом Путиным.
- Основной темой этого разговора было урегулирование войны между Украиной и Россией. Кроме того, главы стран Африки представили президенту России свой "мирный план".
- Несмотря на это, журналисты издания Reuters подчеркнули, что Путин не принял "африканский мирный план". Более того, он предоставил им список причин, почему он считает, что многие их предложения якобы "были ошибочны".