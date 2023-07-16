Из них стало известно, что Путин лично контролирует подготовку этого саммита. Ведь для него это имиджевое событие на фоне санкций и проблем полномасштабного вторжения в Украину.

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Что содержалось в документах саммита "Россия – Африка 2023"

Российский диктатор Путин начал готовиться к этому саммиту уже после вторжения на территорию Украины. Так, президент России 21 июля 2022 года подписал указ о подготовке к проведению второго саммита "Россия – Африка".



Указ Путина о подготовке к саммиту с Африкой / Скриншот 24 Канала

При подготовке российские дипломаты для своего руководства справки о втором саммите "США – Африка", который проходил 13 - 15 декабря 2022 года в Вашингтоне. Этот документ интересен, поскольку демонстрирует, что США инвестируют средства в образование, медицину, кибербезопасность, энергонезависимость и другие жизненно важные сферы развития африканских стран.



Россия перенимала опыт США по подготовке саммита "Россия – Африка" / Фото InformNapalm

Россия рассматривает Африку как сырьевую базу, которую можно использовать для добычи полезных ископаемых. В этом контексте можно упомянуть и о многолетней деятельности наемников ЧВК "Вагнера" и сотрудников российской военной разведки на африканском континенте по сотрудничеству с диктаторами, которые идут на встречу по обогащению российских элит.

Глава Государственной думы России Вячеслав Володин 14 ноября 2022 года написал обращение к Путину по разрешению, чтобы в марте 2023 г. организовать парламентскую конференцию "Россия – Африка", которая будет предшествовать запланированному саммиту. Путин написал на документе: "Согласен".



Путин согласился на парламентскую конференцию "Россия – Африка" / Фото InformNapalm

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению саммита "Россия – Африка 2023" состоялось 25 января 2023 года. Список участников этого оргкомитета, как видно из протокола, довольно широк и возглавлял помощник президента России Юрий Ушаков. В документе раскрыты вопросы логистики и обеспечения инфраструктуры запланированного мероприятия, включая бюджеты аренды места для выставочных площадок.



Протокол парламентской конференции "Россия – Африка" / Фото InformNapalm

Из протокола видно, что предварительно планировалось проводить саммит не 2, а целых 4 дня, с 26 по 29 июля включительно. Но в последний месяц при обработке заявок участников россияне решили сократить сроки. Список гостей, подавших заявки на участие по состоянию на 14 июля, за 2 недели до саммита, уже оказался значительно меньше, чем ожидали в Кремле.

Интересно то, что на этот саммит подали заявки на участие гости из таких стран: США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и т.д.



Список гостей саммита "Россия – Африка" / Скриншот 24 Канала

По результатам участия межпарламентских делегаций в конференции "Россия – Африка", которая состоялась в марте 2023 года после резолюции Путина, российские дипломаты и спецслужбы тщательно составили себе целую базу данных участников.



Список представителей африканских стран, которые приедут на саммит / Скриншот 24 Канала

Вероятно, по результатам запланированного саммита россияне также соберут для себя базы данных и информацию о потенциальных лицах, которые можно использовать в качестве агентов влияния для продвижения российских интересов в других странах, и не только на африканском континенте.

Ранее к Путину приезжали лидеры африканских стран.