Хакеры утверждают, что эти документы помогут привлечь российских военных к ответственности за военные преступления. Кибер Сопротивление также передаст эти документы в соответствующие украинские органы.
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Хакеры обнародовали тайные документы россиян
В хакерской группе отметили, что эти тайные служебные документы касаются российской 72-й отдельной мотострелковой бригады. Это военное формирование непосредственно участвует в войне России против Украины.
В этих опубликованных документах приведены имена, должности и звание тысяч русских военнослужащих. Кроме того, там также содержится информация о времени и порядке их перемещения и перевозки их техники на территорию Украины.
Все военные преступники будут идентифицированы и наказаны,
– заверили в "Кибер Сопротивлении".
В этих файлах также содержались приказы высшего военного руководства России по призыву на мобилизацию, а также заключение контрактов на прохождение военной службы с гражданами страны-агрессорки.
Расследователи рассказали детали этих файлов
Расследователи из "InformNapalm" отметили, что эти документы хакеры получили благодаря взлому почтового ящика одного из российских офицеров. Так, они получили доступ к спискам личного состава и другим документам 72 отдельной мотострелковой бригады и отряда Шторм.
Хакеры получили документы россиян / Фото "InformNapalm"
"Эти списки могут стать в дальнейшем прекрасной основой для работы OSINT-исследователей, поэтому можете добавлять эту вкладку в закладку или сохранить себе эти списки, если у вас уже просыпается желание быть частью условного украинского Моссада", – подчеркнули расследователи.
Списки россиян проверили расследователи / Фото "InformNapalm"
Они также проверили эти файлы и загрузили их на сайт, чтобы каждый мог использовать их в юридической, исследовательской или другой деятельности.
Ранее хакеры получили данные из почты русского полковника
- Хакеры из "Кибер Сопротивления" 19 июня обнародовали данные, которые им удалось получить от российского полковника Леонида Русина. Благодаря его халатности украинские хакеры получили доступ к секретным и ценным данным.
- В частности, киберактивисты получили фотографии подчиненных Русина, списки лётных экипажей, паспортные данные российского полковника, адрес его проживания, телефон и т.д. Эта информация очень поможет украинским военным.
- В общей сложности хакерам удалось идентифицировать около 41 офицера страны-агрессорки. Все эти данные они передали в соответствующие украинские спецслужбы.