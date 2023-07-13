В частности, они потери российским военным и ликвидировали несколько оккупантов. Эту операцию наши воины совершали с помощью беспилотников.

Смотрите также Шокирующие кадры: как выглядит сейчас Каховская ГЭС

В ССО рассказали о новой операции

Украинские военные отметили, что после проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр они обнаружили позиции российских солдат. Кроме того, они также нашли неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны.

Наши защитники предположили, что это могло быть окопное средство РЭБ или антидроновое ружье. Впоследствии связь с БПЛА наших защитников прервалась, однако полученных данных оказалось достаточно для планирования освободительной операции.

Принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район,

– рассказали в ССО.

ССО провели операцию на острове реки Днепр / Видео из телеграм-канала Сил специальных операций

После детальной планировки, воины 73-го морского центра специальных операций ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций оккупантов. Эта операция проходила в несколько этапов.

"Выдвижение в район выполнения задачи на остров украинские военные осуществили в темное время суток. С наступлением рассвета спецназовцы выдвинулись уже в район проведения огневого налета", – подчеркнули военные.

Там также отметили, что их сопровождал экипаж беспилотного авиационного комплекса, без работы которого результат этих действий был бы совсем другим. Работу штурмовой группы закончили операторы дронов с функцией "вид от первого лица".

Напоследок в ССО подчеркнули, что в результате операции украинские спецназовцы уничтожили 1 лодку противника, а также повредили еще 1 судно. Кроме того, они обезвредили 5 оккупантов.

Ранее ВСУ смогли уничтожить башни оккупантов на расстоянии 9 километров