Зокрема, вони завдали втрат російським військовим та ліквідували кілька окупантів. Цю операцію наші воїни здійснювали з допомогою безпілотників.

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У ССО розповіли про нову операцію

Українські військові зазначили, що після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро, вони виявили позиції російських солдатів. Крім цього, вони також знайшли невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Наші захисники припустили, що це міг бути окопний засіб РЕБ або антидронова рушниця. Згодом зв'язок з БПЛА наших захисників перервався, однак отриманих даних виявилося достатньо для планування визвольної операції.

Прийнято рішення висунутися в район і знищити особовий склад та надалі взяти під контроль визначений район,

– розповіли в ССО.

ССО провели операцію на острові річки Дніпро / Відео з телеграм-каналу Сил спеціальних операцій

Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій окупантів. Ця операція проходила в кілька етапів.

"Висування в район виконання завдання на острів українські військові здійснили в темний час доби. З настанням світанку спецназівці висунулися вже в район проведення вогневого нальоту", – наголосили військові.

Там також зазначили, що цю супроводжував екіпаж безпілотного авіаційного комплексу, без роботи якого результат цих дій був би зовсім іншим. Роботу штурмової групи закінчили оператори дронів з функцією "вид від першої особи".

Наостанок в ССО підкреслили, що в результаті операції українські спецназівці знищили 1 човен противника, а також пошкодили ще 1 судно. Крім того, вони знешкодили 5 окупантів.

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