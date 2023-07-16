З них стало відомо, що Путін особисто контролює підготовку до цього саміту. Адже для нього це іміджева подія на тлі санкцій та проблем від повномасштабного вторгнення в Україну.

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Що містилося в документах саміту "Росія – Африка 2023"

Російський диктатор Путін почав готуватися до цього саміту вже після вторгнення на територію України. Так, президент Росії 21 липня 2022 року підписав указ про підготовку до проведення другого саміту "Росія – Африка".



Указ Путіна про підготовку до саміту з Африкою / Скриншот 24 Каналу

Під час підготовки російські дипломати для свого керівництва довідки про другий саміт "США – Африка", який проходив 13 – 15 грудня 2022 року у Вашингтоні. Цей документ цікавий, бо демонструє, що США інвестують кошти в освіту, медицину, кібербезпеку, енергонезалежність та інші життєво важливі сфери для розвитку африканських країн.



Росія переймала досвід США у підготовці саміту "Росія – Африка" / Фото InformNapalm

Натомість Росія розглядає Африку як сировинну базу, яку можна використати для видобутку корисних копалин. В цьому контексті можна згадати й про багаторічну діяльність найманців ПВК "Вагнера" та співробітників російської воєнної розвідки на африканському континенті по співпраці з диктаторами, які йдуть на зустріч у збагаченні російських еліт.

Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін 14 листопада 2022 року написав звернення до Путіна за дозволом, щоб в березні 2023 організувати парламентську конференцію "Росія – Африка", яка буде передувати запланованому саміту. Путін написав на документі: "Согласєн".



Путін погодився на парламентську конференцію "Росія – Африка" / Фото InformNapalm

Засідання оргкомітету з підготовки та проведення саміту "Росія – Африка 2023" відбулося 25 січня 2023 року. Список учасників цього оргкомітету, як видно із протоколу, доволі широкий та його очолював помічник президента Росії Юрій Ушаков. В документі розкриті питання логістики та забезпечення інфраструктури запланованого заходу, включаючи бюджети на оренду місця для виставкових майданчиків.



Протокол парламентської конференції "Росія – Африка" / Фото InformNapalm

З протоколу видно, що, попередньо, планувалося проводити саміт не 2, а цілих 4 дні, з 26 по 29 липня включно. Але в останній місяць, під час обробки заявок учасників, росіяни вирішили скоротити терміни. Список гостей, які подали заявки на участь станом на 14 липня, за 2 тижні до саміту, вже виявився значно меншим ніж очікували в Кремлі.

Цікавим є те, що на цей саміт подали заявки на участь гості з таких країн: США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада тощо.



Список гостей саміту "Росія – Африка" / Скриншот 24 Каналу

За результатами участі міжпарламентських делегацій у конференції "Росія – Африка", яка відбулась в березні 2023 після резолюції Путіна, російські дипломати й спецслужби ретельно склали собі цілу базу даних учасників.



Список представників африканських країн, які приїдуть на саміт / Скриншот 24 Каналу

Ймовірно, за результатами запланованого саміту росіяни також зберуть для себе бази даних та інформацію про потенційних осіб, яких можна використовувати як агентів впливу для просування російських інтересів в інших країнах, і не тільки на африканському континенті.

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