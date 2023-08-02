Зокрема, загарбник розганяв мирні мітинги у Херсоні, коли місто було в окупації. Крім цього, він також катував місцевих жителів на захоплених Росією українських територіях.

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Що відомо про окупанта Зана

Українські хакери зламали пошту Грігорія Зана, де виявили багато цікавої інформації про полковника. Зокрема, вони дізналися, що окупант полюбляє красти гроші, через що його шантажують колеги.

Крім того, в його житті було багато любовних історій. Так, він не платить аліменти своїм колишнім дружинам й відтак ті змушені стягувати кошти примусово через суд.

Особисті документи Грігорія Зана та його доньки / Фото з телеграм-каналу "Кібер Спротив"

Ба більше, колишня дружина окупанта зраджувала йому з підлеглим, про що свідчать письмові свідчення самого Зана. Також він має доньку, яка вчиться на поліцейську.

Не забуває загарбник і про освіту. Так, він відвідує школу з особистого розвитку, де пише вірші про те, як в дитинстві його ніхто не любив. До того ж він тримає на телефоні безліч особистих дискредитувальних фото своїх коханок.

Фото Грігорія Зана з його пошти та соцмереж / Фото з телеграм-каналу "Кібер Спротив"

У "Кібер Спротиві" розповіли, що після того, як вони виклали розслідування про Зана, на сайт Центру національного спротиву пішла потужна атака. Хакери розповіли, що цю атаку вони успішно відбили.

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