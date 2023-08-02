В частности, захватчик разгонял мирные митинги в Херсоне, когда город был в оккупации. Кроме того, он также пытал местных жителей на захваченных Россией украинских территориях.

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Что известно об оккупанте Зана

Украинские хакеры взломали почту Григория Зана, где обнаружили много интересной информации о полковнике. В частности, они узнали, что кафир любит воровать деньги, из-за чего его шантажируют коллеги.

Кроме того, в его жизни было много любовных историй. Да, он не платит алименты своим бывшим женам и поэтому те вынуждены взимать средства принудительно через суд.

Личные документы Григория Зана и его дочери / Фото из телеграм-канала "Кибер Сопротивление"

Более того, бывшая жена оккупанта изменяла ему с подчиненным, о чем свидетельствуют письменные свидетельства самого Зана. Также у него есть дочь, которая учится на полицейскую.

Не забывает захватчик и об образовании. Да, он посещает школу по личному развитию, где пишет стихи о том, как в детстве его никто не любил. К тому же, он держит на телефоне множество личных дискредитирующих фото своих любовниц.

Фото Григория Зана из его почты и соцсетей / Фото из телеграм-канала "Кибер Сопротивление"

В "Кибер Сопротивлении" рассказали, что после того, как они выложили расследование о Зане, на сайт Центра национального сопротивления пошла мощная атака. Хакеры рассказали, что эту атаку они успешно отразили.

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