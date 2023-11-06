Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что российского диктатора поддерживает только треть избирателей. По его словам, социология в России абсолютно недействительна, ведь за несогласие с официальным мнением человека могут посадить в тюрьму.

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Сколько человек готовы проголосовать за Путина

Россияне врут социологам, ведь боятся наказаний от власти, поэтому все озвучивающие сегодня цифры являются лишь моделированием социологии.

Пойти и проголосовать за Путина сейчас готовы не более 20% людей. Сюда я бы еще прибавил 15% не желающих, но тех, кто все равно проголосуют за него, поэтому он может рассчитывать разве на треть честных голосов – это 30 – 37% максимум,

– рассказал Аббас Галлямов.

Вероятно, этот процент будет снижаться во время избирательной кампании, хотя от нее также будет многое зависеть. Российское общество не хочет тотальной мобилизации, люди надеялись, что все удастся сделать быстро, как в случае с захватом Крыма. Воевать ради Донбасса, проливать кровь, терпеть экономические ограничения – никто не хочет.

Политтехнолог предположил, на чем будет акцентировать Путин во время выборов: смотрите видео

Какую стратегию использует Путин

По словам Галлямова, российский диктатор будет рассказывать общие вещи о стране, говорить о решении экономических, социальных проблем и рисовать прекрасные перспективы. Так называемую "сво" будет показывать как нечто второстепенное то, что не является общей картиной.

В общем, война становится все менее популярной, а Путин – это кандидат войны. Думаю, во время кампании он захочет дистанцироваться от нее, постарается показать, что так называемое "сво" – это периферийное явление,

– добавил политтехнолог.

Такая стратегия рискована, ведь ВСУ могут мощно пойти вперед, Украина – получить помощь от партнеров, ведь к избирательной кампании готовится не только Путин, но и украинцы, американцы, поэтому не стоит отбрасывать сюрпризы. Именно в этом велик риск для диктатора.

Когда из-за контрнаступления ВСУ российская армия бежала из-под Харькова, в Москве праздновали день города, а Путин открывал колесо обозрения. Такие действия восприняли как свидетельство тотальной некомпетенции главы Кремля.

В него убегает армия, а он вместо того, чтобы ехать в штаб, проводить совещания, останавливать бойцов – катается на колесе осмотра. Это сильно ударило по его реноме и в ситуации с выборами тоже есть схожие риски,

– заметил Галлямов.

Если бы Путин смог победить в войне, то его бы поддержало большинство, ведь россияне хотят удержать захваченные территории Украины – это подтверждают опросы. Вопрос в том, готовы ли они дальше терпеть войну, нищету и разрушение, готовы ли к новой волне мобилизации и санкциям. Ответ – отрицательный.

"Есть цена вопроса и россияне не готовы ее платить. Украинцы – да. Они готовы платить и в этом проблема Путина", – подытожил российский оппозиционный политтехнолог.

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