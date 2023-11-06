Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що російського диктатора підтримує лише третина виборців. За його словами, соціологія в Росії абсолютно недійсна, адже за незгоду з офіційною думкою людину можуть посадити в тюрму.

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Скільки людей готові проголосувати за Путіна

Росіяни брешуть соціологам, адже бояться покарань від влади, тому всі цифри, які сьогодні озвучують, є лише моделюванням соціології.

Піти й проголосувати за Путіна зараз готові не більше ніж 20% людей. Сюди я б ще додав 15% тих, які не хочуть, але все одно проголосують за нього, тому він може розраховувати хіба на третину чесних голосів – це 30 – 37% максимум,

– розповів Аббас Галлямов.

Ймовірно, цей відсоток знижуватиметься під час виборчої кампанії, хоча від неї також багато чого залежатиме. Російське суспільство не хоче тотальної мобілізації, люди сподівалися, що все вдасться зробити швидко, як у випадку із захопленням Криму. Воювати заради Донбасу, проливати кров, терпіти економічні обмеження – не хоче ніхто.

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Яку стратегію використає Путін

За словами Галлямова, російський диктатор розповідатиме загальні речі про країну, казатиме про розв'язання економічних, соціальних проблем і малюватиме чудові перспективи. Так звану "сво" показуватиме, як щось другорядне, те, що не є загальною картиною.

Загалом, війна стає дедалі менш популярною, а Путін – це кандидат війни. Думаю, під час кампанії він захоче дистанціюватися від неї, намагатиметься показати, що так звана "сво" – це периферійне явище,

– додав політтехнолог.

Така стратегія є ризикованою, адже ЗСУ можуть потужно піти вперед, Україна – отримати допомогу від партнерів, адже до виборчої кампанії готується не тільки Путін, але й українці, американці, тому не варто відкидати сюрпризи. Саме в цьому полягає великий ризик для диктатора.

Коли через контрнаступ ЗСУ російська армія тікала з-під Харкова, у Москві святкували день міста, а Путін відкривав колесу огляду. Такі дії сприйняли, як свідчення тотальної некомпетенції очільника Кремля.

У нього втікає армія, а він замість того, щоб їхати в штаб, проводити наради, зупиняти бійців – катається на колесі огляду. Це сильно вдарило по його реноме й у ситуації з виборами теж є схожі ризики,

– зауважив Галлямов.

Якби Путін зміг перемогти у війні, то його б підтримала більшість, адже росіяни хочуть втримати захопленні території України – це підтверджують опитування. Питання в тому, чи готові вони далі терпіти війну, злидні й руйнування, чи готові до нової хвилі мобілізації та санкцій. Відповідь – заперечна.

"Є ціна питання і росіяни не готові її платити. Українці – так. Вони готові платити й в цьому проблема Путіна", – підсумував російський опозиційний політтехнолог.

Як у Росії готуються до виборів