Опозиція, яка сьогодні перебуває в еміграції, поділилася на два табори стосовно того, що треба робити. Про це 24 Каналу розповів радник з комунікацій Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, додавши, що голосування, очевидно, буде нелегітимним.

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Що робитиме опозиція

Частина опозиціонерів вважає, що участь у псевдовиборах у будь-якій формі є абсолютно неприйнятною, адже це тільки легітимізує путінський режим в очах світової спільноти. Псевдовибори відбудуться і на окупованих територіях України, що вже свідчить про їхню нелегітимність. Відтак "вибори" не можуть бути кимось визнані.

Інша частина опозиціонерів говорить про те, що такий випадок треба використати. Для цього пропонують різні стратегії й тактики: зіпсувати бюлетень чи проголосувати за якогось альтернативного кандидата,

– розповів Олексій Барановський.

Наразі прийняли резолюцію, у якій вказали певні завдання вищого рівня. Серед них: боротьба з путінським режимом, гарантія після зміни влади звільнити всі українські території, передвиборчий час присвятити спілкуванню з російським суспільством, закликати людей не брати участь у мобілізації, не підписувати контракти й навіть не працювати на заводах військово-промислового комплексу Росії.

Це розумні пропозиції, бо в цей час увага громадськості буде прикута до заяв опозиції, а меседжі, які є озвучив, є дуже важливими,

– додав Барановський.

Радник з комунікацій Легіону "Свобода Росії" розповів, що робитиме опозиція під час виборів: дивіться відео

Чи є протестна аудиторія в Росії

Незадоволеним владою перекривають різні канали комунікації, але поки що під заборону не потрапив ютуб. Аудиторією російської опозиції Барановський назвав приблизно 20 – 30 мільйонів людей всередині країни.

Це менше, ніж четвертина населення Росії, але все одно велика цифра. Навіть якщо 10% глядачів цих опозиційних каналів увійдуть в політичний рух, перестануть бути просто спостерігачами, це вже створить значні проблеми для путінського режиму,

​– підкреслив Барановський.

Відтак, є сенс надалі працювати з протестними аудиторіями в Росії. Питання в тому, що без Легіону “Свобода Росії" та інших російських добровольців, революція сама по собі не почнеться. Потрібна взаємодія військового крила російської опозиції з політичним – це конструкція, яка, на думку Барановського, може дати шанс на початок змін.

Ми станемо імпульсом, який запустить революційні процеси в Росії, коли одного разу підемо великим рейдом на Москву, але ми не можемо прийти на пусту територію, де всі навколо інертні,

– додав радник з комунікацій Легіону "Свобода Росії".

До якого спротиву опозиція закликає людей

Наразі мовиться про пасивний спротив росіян, тобто, щоб вони уникали мобілізації, не працювали на заводах ворожого оборонпрому, уникали будь-яких контактів з режимом. Легіон "Свобода Росії" також закликає до активних дій, але, на жаль, до них не всі готові.

Люди перебувають в Європі, тому не розуміють, що таке війна, повітряні тривоги, не знають, як щодня вмирають сотні гідних українських військових, бо досі живуть в довоєнному стані,

– зауважив Барановський.

Але певні зміни в цьому плані також є: виникають групи російських емігрантів, які починають активно підтримувати Легіон "Свобода Росії", "Сибірський батальйон" та інших росіян, які воюють за Україну.

"Такі тенденції є, вони правильні, але російська політична опозиція все-таки відстає від викликів часу. Сподіваємось, що в майбутньому ситуація буде виправлятися", – підсумував радник з комунікацій Легіону "Свобода Росії".

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