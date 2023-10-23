Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній, зазначивши, що рано чи пізно перед Заходом постане вибір: або він перемагає диктаторські режими, або ухвалюють кардинальні рішення.
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Вбити осиковий кіл у вампіра
Сьогодні ситуація складається так, що якби Україна була адекватно озброєна, то могла б сприяти тому, щоб Росія почала розвалюватись.
Це оптимістичний сценарій. Тому що песимістичні взагалі не варто розглядати. Події XX сторіччя показують, що негативні сценарії в кінцевому підсумку перетворювались на позитивні. У Першій та Другій світових війнах коаліції демократичних країн перемагали,
– наголосив політтехнолог.
Сьогодні, на його думку, політикою, яку проводить США, можна наблизити Третю світову війну і з колосальними витратами по всьому світу зупинитись на дуже складній точці.
"Або дати можливість Україні на полі бою перемогти Росію, а також інформаційно. І вбити осиковий кіл у вампіра, який всіх дістав своїми діями вже не перше століття", – відзначив Подорожній.
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Росія не зупиниться
Якщо ж цей позитивний сценарій не здійсниться, то розраховувати на мир з Росією не варто. Навіть якщо вона "прийме" 4 області України та український Крим, і наша країна буде далі розвиватися як Південна Корея, – такого бути не може. Росія не зупиниться.
"Навіть якщо на Україну натиснуть підписати якесь "перемир'я", це означатиме підготовку до ще більшої війни. А тому США вже час це усвідомити та увалювати більш кардинальні та різкі рішення", – підкреслив Юрій Подорожній.
Що відбувається в Росії
- У Британській розвідці повідомляють, що у Росії збільшуються витрати на війну. В бюджеті на 2024 рік вони більше на 68% порівняно з бюджетом 2023 року. А це може згодом привести до стрибка інфляції в Росії. А далі російська влада може збільшити тиск на російський бізнес, щоб продовжувати війну в Україні.
- Російські пропагандисти визнали, що 20% росіяни виступають проти Путіна та війни в Україні. Ексстарший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов зауважив, що в Росії, де за згадування слова "війна" можуть засудити на 7 років, це небезпечний показник. А те, що про це говорять на російському телебачені, свідчить про серйозну проблему з підтримкою влади.
- Водночас російські еліти розуміють, що програли війну в Україні. За словами російського публіциста Андрія Піонтковського, в оточенні Путіна чекають лише тригера – безперечного успіху українців на фронті, – щоб розв'язати проблему з Путіним.