Так, Путін намагатиметься зосередити увагу свого електорату на критиці Заходу та "стабільності" в Росії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті станом на 9 листопада.

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Російські ЗМІ "розганятимуть" піар-компанію Путіна навколо того, що той нібито зробив Росію "острівцем спокою"(насправді острівцем "бавовни").

Росіяни обожнюють критику Заходу

Зазначають, що рейтинги диктатора зростають після того, як він критикує країни Заходу, а тому російська державна пропаганда буде й надалі це активно використовувати.

У російській пропаганді з'являється дедалі більше новин про те, як складно жити у країнах Заходу і нібито не здатність США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль,

– ідеться у звіті.

Крім того, в Інституті вважають, що пропаганда уникатиме теми війни в Україні під час передвиборчої компанії, якщо на полі бою російські вояки і далі не матимуть успіху.

Тему війни в Україні оминатимуть

Аналітики звернули увагу, що раніше Путін неодноразово применшував російські наступальні зусилля під Авдіївкою, називаючи це "активною обороною", а тому і далі може діяти за цією ж тактикою.

Ба більше, під час виборчої кампанії до Думи підконтрольна Кремлю партія "Єдина Росія" зрозуміла, що використовувати тему війни в Україні – неефективно і контрпродуктивно.

Водночас в Інституті вважають, що занепокоєння в Кремлі та "Єдиній Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що вони зустрілись із загрозою на майбутніх президентських виборах.

А підготовка до президентських виборів сприятиме тому, що Путін удвічі сильніше виступатиме публічно проти проведення мобілізації в Росії, водночас мова саме про публічні наративи, а не реальні дії, які навпаки будуть націлені на продовження мобілізаційних зусиль в його країні, адже його вояки зазнають втрат, а відтак і поразок на полі бою в Україні.

Що відомо про вибори в Росії