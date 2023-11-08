Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін у 2020 році "обнулив" власні терміни, щоб довічно залишитися президентом Росії. Вже в ПАРЄ підтримали резолюцію, за якою закликають усі держави вважати його нелегітимним після завершення теперішнього президентського терміну.

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Зараз Кремль перевіряє реакцію населення на Путіна. Адже багато росіян буквально втомилися від нього.

У Кремлі промацують ґрунт. Народ від нього втомився. 24 роки людина при владі. Коли хтось стільки часу сидить в Кремлі, то люди від нього втомлюються. Зараз у нього проблеми. Не в тому, щоб підробити вибори. У цьому проблем немає. У нього низька підтримка,

– вважає Жирнов.

В перші два президентські терміни Путіна дійсно підтримували близько 60% виборців. А зараз, як стверджує Жирнов, в Москві його підтримують 15%, у Санкт-Петербурзі – 10%. В такому випадку приписувати собі 80% підтримки – дивна ідея.

При цьому народ просто може не прийти на виборчі дільниці. А Кремлю потрібно показати високу явку.

Дивіться розмову з Сергієм Жирновим на ютубі 24 Каналу

Хто може бути конкурентом Путіну

Як наголосив Жирнов, колись Путін зробив Алєксєя Навального "головним опозиціонером" буквально через те, що саджав його в тюрму перед виборами. Він зробив те ж саме з терористом Ігорем Гіркіном.

Також є політичний діяч Боріс Надєждін, який жорстко критикує Путіна, але при цьому його не садять в тюрму. Найімовірніше, Кремль вважає його "іграшковою опозицією", щоб продемонструвати світу, ніби в Росії дійсно є якесь політичне життя.

Для Путіна найнебезпечнішим є Боріс Надєждін. Зрозуміло, що це "спаринг-партнер". Якщо почитаєте його програму, то вона шокує. Він жорстко наїжджає. Упродовж 24 років, звісно, були штучні опозиційні кандидати від влади. Як Прохоров у 2012 році. А тут може статися таке, що візьме Надєждін – і "шарахне". І за нього проголосують більше, ніж за Путіна,

– розповів Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко