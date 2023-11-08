Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что Путин в 2020 году "обнулил" собственные сроки, чтобы пожизненно остаться президентом России. Уже в ПАСЕ поддержали резолюцию, по которой призывают все государства считать его нелегитимным по истечении нынешнего президентского срока.

Смотрите также Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Сейчас Кремль проверяет реакцию населения на Путина. Ведь многие россияне буквально устали от него.

В Кремле прощупывают почву. Народ от него устал. 24 года человек у власти. Когда кто-то столько времени сидит в Кремле, люди от него устают. Сейчас у него проблемы. Не в том, чтобы подделать выборы. В этом проблем нет. У него низкая поддержка,

– считает Жирнов.

В первые два президентских срока Путина действительно поддерживали около 60% избирателей. А сейчас, как утверждает Жирнов, в Москве его поддерживают 15%, в Санкт-Петербурге – 10%. В таком случае приписывать себе 80% поддержки – странная идея.

При этом народ просто не может прийти на избирательные участки. А Кремлю нужно показать высокую явку.

Смотрите разговор с Сергеем Жирновым на ютубе 24 Канала

Кто может быть конкурентом Путину

Как подчеркнул Жирнов, когда-то Путин сделал Алексея Навального "главным оппозиционером" буквально из-за того, что сажал его в тюрьму перед выборами. Он сделал то же самое с террористом Игорем Гиркином.

Также есть политический деятель Борис Надеждин, который жестко критикует Путина, но при этом его не сажают в тюрьму. Скорее всего, Кремль считает его "игрушечной оппозицией", чтобы продемонстрировать миру, будто в России действительно есть какая-то политическая жизнь.

Для Путина самым опасным является Борис Надеждин. Понятно, что это "спарринг-партнер". Если почитаете его программу, она шокирует. Он жестко наезжает. В течение 24 лет, конечно, были искусственные оппозиционные кандидаты от власти. Как Прохоров в 2012 году. А тут может произойти такое, что возьмет Надеждин – и "шарахнет". И за него проголосуют больше, чем за Путина,

– рассказал Жирнов.

Ситуация в России: коротко