Также ПАСЕ призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечению нынешнего срока. Кроме того, ассамблея призвала все страны исполнить ордер на арест российского диктатора.

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ПАСЕ признала Россию диктатурой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на мощную резолюцию ПАСЕ, признавшую Россию диктатурой. Он заявил, что более 20 лет "единоличного неконституционного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны".

ПАСЕ также призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечению нынешнего срока,

– подчеркнул министр.

Кроме этого, ПАСЕ призвала все страны выполнить ордер на арест Путина, выданный МКС, и арестовать его.

Что известно о резолюции ПАСЕ