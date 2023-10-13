Также ПАСЕ призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечению нынешнего срока. Кроме того, ассамблея призвала все страны исполнить ордер на арест российского диктатора.
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ПАСЕ признала Россию диктатурой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на мощную резолюцию ПАСЕ, признавшую Россию диктатурой. Он заявил, что более 20 лет "единоличного неконституционного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны".
ПАСЕ также призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечению нынешнего срока,
– подчеркнул министр.
Кроме этого, ПАСЕ призвала все страны выполнить ордер на арест Путина, выданный МКС, и арестовать его.
Что известно о резолюции ПАСЕ
- В резолюции ПАСЕ отмечалось, что преобладающая власть Путина "превратила Россию фактически в диктатуру". Произошло это в результате "чрезвычайно продолжительного" его пребывания у власти, а также отсутствия сильного парламента в стране, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества.
- Также в ПАСЕ заявляли, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также его последствия свидетельствуют о том, что диктатура "угрожает международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости ее соседей".
- Кроме того, ПАСЕ поддерживает создание специального международного криминального трибунала. С его помощью должны привлечь к ответственности руководство России, в частности Путина.