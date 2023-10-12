Украинский лидер подчеркнул, что восстановление исторической справедливости посылает четкий сигнал России. Страна-террорист будет вынуждена ответить за все содеянное.
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Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно,
– говорится в сообщении.
Признание Голодомора геноцидом – главное
- Все большее число стран мира признают кровавый террор советской власти геноцидом украинского народа.
- Парламент Нидерландов в июле 2023 года признал Голодомор геноцидом украинского народа. Владимир Зеленский заявил, что называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений.
- Также в июне этого года Голодомор признал геноцидом парламент Хорватии. Там подчеркнули, что сталинский режим создал насильственный голод. Украинский лидер поблагодарил за это решение и подчеркнул, что мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни нынешними.