Премьер-министр Хорватии Андрей Пленков заявил, что правительство Хорватии 15 июня поддержало инициативу их парламента и признало Голодомор геноцидом украинского народа.

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Что известно о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте,

– заявил Андрей Пленкович на открытой части заседания правительства.

Кроме того, статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич пояснил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор как насильственный голод, который коммунистический сталинский режим намеренно организовал в Украине в период 1932 – 1933 годов.

По словам Лучича, это преступление геноцида против украинского народа.

Обратите внимание! Голод возник из-за того, что советская власть в 1932 году установила для людей нереальный для выполнения план хлебозаготовок в 356 миллионов пудов хлеба. Как следствие, голодной смертью умирали каждые сутки 28 тысяч человек, каждый час – 1 168, каждую минуту – 20 человек. По данным главного научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Украины Наталии Левчук, во время Голодомора погибли 3 миллиона 943 тысяч украинцев.

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