Об этом сообщила депутатка от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она также выразила высокие надежды на саммит Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике.
Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа
Историческая справедливость восстановится
Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал историческое решение парламента Исландии.
Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений,
– написал Ермак.
Заметим, что в мае на саммите Совета Европы главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный ущерб Россией.
Результаты голосования парламента Исландии / Фото Мария Мезенцева
Какие страны признали Голодомор геноцидом украинцев
По состоянию на 23 марта 2023 года перечень стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выглядит следующим образом:
- Австралия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Бразилия;
- Ватикан;
- Грузия;
- Эквадор;
- Эстония;
- Европейский союз;
- Ирландия;
- Исландия;
- Канада;
- Колумбия;
- Латвия;
- Литва;
- Мексика;
- Молдова;
- Германия;
- Парагвай;
- Перу;
- Польша; Португалия;
- Румыния;
- США;
- Венгрия;
- Чехия
Напомним, что 14 декабря Европарламент также проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Это решение поддержали 507 депутатов, в то же время против было только 12.
В ЕС осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.
Как отреагировали в Украине
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за это историческое решение, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом.
"Это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности", – говорится в сообщении лидера страны.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинский народ всегда будет ценить искреннюю солидарность и уважение Исландии к миллионам жертв Голодомора.
Кроме того, признательность исландскому парламенту выразил и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Безнаказанность преступления в прошлом влечет за собой его повторение в будущем. Наша задача – восстановить историческую справедливость и не допустить повторения подобной трагедии", – написал Стефанчук.