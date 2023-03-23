Об этом сообщила депутатка от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она также выразила высокие надежды на саммит Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике.

Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа

Историческая справедливость восстановится

Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал историческое решение парламента Исландии.

Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений,

– написал Ермак.

Заметим, что в мае на саммите Совета Европы главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный ущерб Россией.

Результаты голосования парламента Исландии / Фото Мария Мезенцева

Какие страны признали Голодомор геноцидом украинцев

По состоянию на 23 марта 2023 года перечень стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выглядит следующим образом:

Австралия;

Бельгия;

Болгария;

Бразилия;

Ватикан;

Грузия;

Эквадор;

Эстония;

Европейский союз;

Ирландия;

Исландия;

Канада;

Колумбия;

Латвия;

Литва;

Мексика;

Молдова;

Германия;

Парагвай;

Перу;

Польша; Португалия;

Румыния;

США;

Венгрия;

Чехия

Напомним, что 14 декабря Европарламент также проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Это решение поддержали 507 депутатов, в то же время против было только 12.

В ЕС осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.

Как отреагировали в Украине

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за это историческое решение, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом.

"Это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности", – говорится в сообщении лидера страны.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинский народ всегда будет ценить искреннюю солидарность и уважение Исландии к миллионам жертв Голодомора.

Кроме того, признательность исландскому парламенту выразил и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Безнаказанность преступления в прошлом влечет за собой его повторение в будущем. Наша задача – восстановить историческую справедливость и не допустить повторения подобной трагедии", – написал Стефанчук.