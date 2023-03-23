Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона також висловила високі сподівання щодо саміту Ради Європи, який відбудеться у травні в Рейк'явіку.
До теми Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Історична справедливість відновиться
Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував історичне рішення парламенту Ісландії.
Історичний фронт – це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів,
– написав Єрмак.
Зауважимо, що у травні на саміті Ради Європи голови урядів 46 країн обговорять майбутній спецтрибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за завдані збитки Росією.
Результати голосування парламенту Ісландії / Фото Марія Мезенцева
Які країни визнали Голодомор геноцидом українців
Станом на 23 березня 2023 року перелік країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, виглядає наступним чином:
- Австралія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Бразилія;
- Ватикан;
- Грузія;
- Еквадор;
- Естонія;
- Європейський Союз;
- Ірландія;
- Ісландія;
- Канада;
- Колумбія;
- Латвія;
- Литва;
- Мексика;
- Молдова;
- Німеччина;
- Парагвай;
- Перу;
- Польща;Португалія;
- Румунія;
- США;
- Угорщина;
- Чехія.
Нагадаємо, що 14 грудня Європарламент також проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Це рішення підтримали 507 депутатів, натомість проти були лише 12.
У ЄС засудили дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців.
Як відреагували в Україні
Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за це історичне рішення, за вшанування пам'яті мільйонів українців, убитих московським режимом.
"Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності", – йдеться у повідомленні лідера країни.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український народ завжди буде цінувати щиру солідарність і повагу Ісландії до мільйонів жертв Голодомору.
Крім того, вдячність ісландському парламенту висловив і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"Безкарність злочину в минулому спричиняє його повторення в майбутньому. Наше завдання – відновити історичну справедливість і не допустити повторення подібної трагедії", – написав Стефанчук.