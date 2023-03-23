Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона також висловила високі сподівання щодо саміту Ради Європи, який відбудеться у травні в Рейк'явіку.

До теми Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Історична справедливість відновиться

Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував історичне рішення парламенту Ісландії.

Історичний фронт – це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів,

– написав Єрмак.

Зауважимо, що у травні на саміті Ради Європи голови урядів 46 країн обговорять майбутній спецтрибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за завдані збитки Росією.

Результати голосування парламенту Ісландії / Фото Марія Мезенцева

Які країни визнали Голодомор геноцидом українців

Станом на 23 березня 2023 року перелік країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, виглядає наступним чином:

Австралія;

Бельгія;

Болгарія;

Бразилія;

Ватикан;

Грузія;

Еквадор;

Естонія;

Європейський Союз;

Ірландія;

Ісландія;

Канада;

Колумбія;

Латвія;

Литва;

Мексика;

Молдова;

Німеччина;

Парагвай;

Перу;

Польща;Португалія;

Румунія;

США;

Угорщина;

Чехія.

Нагадаємо, що 14 грудня Європарламент також проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Це рішення підтримали 507 депутатів, натомість проти були лише 12.

У ЄС засудили дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців.

Як відреагували в Україні

Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за це історичне рішення, за вшанування пам'яті мільйонів українців, убитих московським режимом.

"Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності", – йдеться у повідомленні лідера країни.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український народ завжди буде цінувати щиру солідарність і повагу Ісландії до мільйонів жертв Голодомору.

Крім того, вдячність ісландському парламенту висловив і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Безкарність злочину в минулому спричиняє його повторення в майбутньому. Наше завдання – відновити історичну справедливість і не допустити повторення подібної трагедії", – написав Стефанчук.